kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17871.74

ETH/USD

544.77

LTC/USD

72.08

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона С него все начиналось: умер знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
commentss НОВОСТИ Все новости

С него все начиналось: умер знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Ким Ки Дук считается одним из отцов-основателей кинематографа Южной Кореи

сегодня, 13:46
Автор:

Павел Зинченко

В пятницу, 11 декабря, в Латвии скончался один из самых известных кинематографистов Южной Кореи Ким Ки Дук. Как сообщает портал Delfi, смерть настигла кинематографиста из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. На момент смерти ему было 59 лет.

С него все начиналось: умер знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

ФОТО: Искусство кино

Документалист Виталий Манский, который является основателем и президентом международного кинофестиваля "Артдокфест", сообщил, что Ким Ки Дук пребывал в Латвии с 20 ноября. По словам Манского, режиссер якобы собирался оформить вид на жительство и приобрести дом в Юрмале. Тем не менее он не появился на запланированной встрече, а с 5 декабря вообще перестал выходить на связь.

"В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений, которые были вызваны COVID-19", — говорится в сообщении Манского.

Ким Ки Дук являлся лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Также он стал знаменитым после выхода его фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Как сообщало издание "Комментарии", умер известный советский актер Николай ИвановЕго не стало в возрасте 78 лет. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность. В бывшем Советском Союзе о Николая Иванова узнали благодаря художественному многосерийному фильму "Вечный зов", снятому в 1973 году. Также актер также снимался в таких фильмах как: "О любви", "Красная палатка", "Битва за Москву", "Море в огне", "Встретимся в метро", "Кузнечик", "Любить человека", "Улица разбитых фонарей" и других. На счету советского актера несколько десятков блестящих ролей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://showbiz.clutch.ua/63170-ne-smog-pobedit-kitayskiy-virus-umer-yuzhnokoreyskiy-rezhisser-kim-ki-duk
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ