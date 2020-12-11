С него все начиналось: умер знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

В пятницу, 11 декабря, в Латвии скончался один из самых известных кинематографистов Южной Кореи Ким Ки Дук. Как сообщает портал Delfi, смерть настигла кинематографиста из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. На момент смерти ему было 59 лет.



ФОТО: Искусство кино

Документалист Виталий Манский, который является основателем и президентом международного кинофестиваля "Артдокфест", сообщил, что Ким Ки Дук пребывал в Латвии с 20 ноября. По словам Манского, режиссер якобы собирался оформить вид на жительство и приобрести дом в Юрмале. Тем не менее он не появился на запланированной встрече, а с 5 декабря вообще перестал выходить на связь.

"В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений, которые были вызваны COVID-19", — говорится в сообщении Манского.

Ким Ки Дук являлся лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Также он стал знаменитым после выхода его фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Как сообщало издание "Комментарии", умер известный советский актер Николай Иванов. Его не стало в возрасте 78 лет. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность. В бывшем Советском Союзе о Николая Иванова узнали благодаря художественному многосерийному фильму "Вечный зов", снятому в 1973 году. Также актер также снимался в таких фильмах как: "О любви", "Красная палатка", "Битва за Москву", "Море в огне", "Встретимся в метро", "Кузнечик", "Любить человека", "Улица разбитых фонарей" и других. На счету советского актера несколько десятков блестящих ролей.

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