Салем о звёздах, сбежавших из Украины: «Не пожму руку»

Военнослужащий и телеведущий Даниэль Салем выразил своё отношение к медийным личностям, которые покинули Украину во время войны. В центре его критики оказались известные украинские артисты Влад Яма и Потап, возвращение которых в страну Салем считает нежелательным.

Даниэль Салем о медийных эмигрантах

"Не пожму руку – это 100%. А если попытаются со мной заговорить, я им не советую", — заявил Салем, подчеркивая свою позицию категоричностью своих высказываний.

Однако, в ходе диалога стало ясно, что Салем не придерживается однозначной критики в адрес всех уехавших. Он признал, что у каждого человека своя уникальная история, и не все заслуживают обобщённого осуждения.

"У меня есть друзья, которые уехали из Украины. Никто не знает историю каждого человека", — поделился он, выражая опасение, что всеобщая критика может привести к нежелательной враждебности среди украинцев.

Тем не менее, случай с Потапом вызвал у Салема особенно острую реакцию.

“Если вы говорите о Потапе – для меня это странная история. Поэтому я отреагировал так, конкретно на имя. А если мы говорим о других пацанах, если они уехали... Наверное, так лучше, пусть не мешают”, — расскаал Даниэль Салем.

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