Салем о звёздах, сбежавших из Украины: «Не пожму руку»

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Черновалова Кристина
Военнослужащий и телеведущий Даниэль Салем выразил своё отношение к медийным личностям, которые покинули Украину во время войны. В центре его критики оказались известные украинские артисты Влад Яма и Потап, возвращение которых в страну Салем считает нежелательным.
Даниэль Салем о медийных эмигрантах
Однако, в ходе диалога стало ясно, что Салем не придерживается однозначной критики в адрес всех уехавших. Он признал, что у каждого человека своя уникальная история, и не все заслуживают обобщённого осуждения.
Тем не менее, случай с Потапом вызвал у Салема особенно острую реакцию.
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