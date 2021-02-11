Сальма Хайек прячет вино от совы

Актриса Сальма Хайек рассказала о том, что осуществила давнюю мечту и завела сову.

Сальма Хайек - фото из открытых источников

По словам звезды, она давно мечтала завести сову. Она собрала информацию о том, не нуждается ли в доме какая-нибудь спасенная птица, и таким образом обнаружила сову, которая нуждалась в опеке. Питомца Сальмы Хайек зовут Керинг.

Актриса поделилась с поклонниками, что не разделяет любви питомца к поеданию мышей, однако ей приходится смирится с хищной привычкой подопечного.

"Иногда они приносят вам подарки, с которыми вы не знаете, что делать", — заметила артистка.

Также Хайек рассказала, что Керлинг очень любит вино, поэтому все бокалы в доме накрывают крышками. При этом сова не нуждается в воде и, вопреки природному режиму ночного бодрствования, часто спит в комнате с актрисой.

Напомним, голливудская звезда Сальма Хайек порадовала фанатов новой яркой фотографией, но нарвалась на критику своей внешности. В социальной сети Instagram она эмоционально ответила подписчику на обвинения в использовании ботокса. Актриса сейчас наслаждается отдыхом и поделилась с поклонниками фотографией на фоне пальм и океана. Но некоторые подписчики звезды усомнились в ее естественной красоте и написали, что она перестаралась с инъекциями ботокса.

Знаменитость решила не игнорировать комментарий и ответила, что пока не прибегала к подобным косметическим процедурам и поблагодарила за совет. Также звезда почеркнула, что, наверное, пришло время использовать ботокс, на что ее поклонники отреагировали негативно. Многие начали отговаривать Сальму от такой процедуры, отмечая, что несмотря на возраст, она выглядит великолепно.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!