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Самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку: как это выглядит

Зеленая красавица достигает почти второго этажа дома артистки и ее семьи

сегодня, 22:04
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала, во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет. 

Самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку: как это выглядит

Камалия. Фото: lux.fm

Так, певица говорит, что украшение елки стало настоящим многоэтапным процессом. Этими подробностями она поделилась в своем интервью в программе "Зірковий шлях". 

Отмечается, что всего понадобилось 10 коробок елочных игрушек, которые Камалия лично выбирала и сортировала. Затем она детально продумывала, какую игрушку куда лучше повесить, чтобы выглядело красиво. 

Что касается стоимости игрушек, то она разная: от 200 гривен и до 1000 за одну штуку. 

"Эльфы по 1000 гривен, а есть фабричные игрушки по 200 гривен. И даже сохранилась игрушка с 1980-х годов, которая была на елочке в детстве. Моя троюродная сестра по папиной линии шьет игрушки. И клоун на нашей елке — ее работа. Есть игрушки, сделанные руками Арабеллы и Мирабеллы, когда они еще ходили в садик", — сказала звезда.

Камалия (настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова) родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 году она стала женой миллионера Мохаммада Захура. А осенью 2020 года вся их семья переболела COVID-19. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, главные приметы на 2021 год. Новый год у нас ассоциируется с теплыми семейными встречами, кучей подарков и верой в настоящее волшебство, которое может произойти в эту волшебную ночь. У каждого года есть свой символ того или иного животного, согласно китайскому календарю. Символом 2021-го станет Белый металлический Бык, поэтому давайте узнаем о приметах и поверьях, которые помогут не разозлить животное, а привлечь удачу и благополучие. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=427&v=kYkVZxDc-T0&feature=emb_title&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
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