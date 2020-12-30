Самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку: как это выглядит

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала, во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет.
Камалия. Фото: lux.fm
Так, певица говорит, что украшение елки стало настоящим многоэтапным процессом. Этими подробностями она поделилась в своем интервью в программе "Зірковий шлях".
Отмечается, что всего понадобилось 10 коробок елочных игрушек, которые Камалия лично выбирала и сортировала. Затем она детально продумывала, какую игрушку куда лучше повесить, чтобы выглядело красиво.
Что касается стоимости игрушек, то она разная: от 200 гривен и до 1000 за одну штуку.
Камалия (настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова) родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 году она стала женой миллионера Мохаммада Захура. А осенью 2020 года вся их семья переболела COVID-19.
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