Самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку: как это выглядит

Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала, во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет.

Камалия. Фото: lux.fm

Так, певица говорит, что украшение елки стало настоящим многоэтапным процессом. Этими подробностями она поделилась в своем интервью в программе "Зірковий шлях".

Отмечается, что всего понадобилось 10 коробок елочных игрушек, которые Камалия лично выбирала и сортировала. Затем она детально продумывала, какую игрушку куда лучше повесить, чтобы выглядело красиво.

Что касается стоимости игрушек, то она разная: от 200 гривен и до 1000 за одну штуку.

"Эльфы по 1000 гривен, а есть фабричные игрушки по 200 гривен. И даже сохранилась игрушка с 1980-х годов, которая была на елочке в детстве. Моя троюродная сестра по папиной линии шьет игрушки. И клоун на нашей елке — ее работа. Есть игрушки, сделанные руками Арабеллы и Мирабеллы, когда они еще ходили в садик", — сказала звезда.

Камалия (настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова) родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 году она стала женой миллионера Мохаммада Захура. А осенью 2020 года вся их семья переболела COVID-19.





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