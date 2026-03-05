Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну на родине (ФОТО)

Победительница конкурса красоты Мисс Гранд Иран-2026 Роксана Мохаммад Голинежад публично высказалась о войне на родине. Модель заявила, что хочет использовать свою популярность и статус, чтобы привлечь мир к трагедии иранского народа и призвать к миру.

Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну. Фото: instagram.com/iamrxngh

Роксана Мохаммад Голинежад сделала заявление после того, как 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана с целью остановить иранскую ядерную программу и ослабить руководство Исламской Республики.

В своем Instagram самая красивая женщина Ирана написала, что во времена кризиса ее миссия как публичной личности становится еще важнее.

"В моменты горя наша миссия становится еще более четкой. Мы должны использовать Мисс Гранд Иран как платформу, призывающую к прекращению войны и насилию", — написала Роксана.

Модель живет в Лондоне, где участвует в мирных акциях в поддержку иранцев. В соцсетях она публикует фото протестов, на которых выступает против разрушений и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мои слова адресованы смелым людям в Иране, которые не могут говорить. Мы, иранцы, живущие за границей, ежедневно носим Иран в своих сердцах. Мы стоим рядом с вами всем своим существом. Ваше мужество вдохновляет нас. Ваши голоса не могут и не будут приглушены, и мы обещаем, что они будут раздаваться во всем мире. Мы верим, что настанет день, когда свет победит тьму", — добавила самая красивая женщина Ирана.

На одном из митингов Роксана Мохаммад появилась с флагом Ирана на плечах. Рядом с ней был ее муж Сепехр Акбари, завернутый в флаг США. Этот символический жест модель объяснила желанием показать, что народы могут стремиться к миру даже тогда, когда правительства находятся в конфликте.

Мисс Гранд Иран-2026 Роксана Мохаммад Голинежад. Фото: instagram.com/iamrxngh

