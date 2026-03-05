Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну на родине (ФОТО)

Рубрики
Победительница конкурса красоты Мисс Гранд Иран-2026 Роксана Мохаммад Голинежад публично высказалась о войне на родине. Модель заявила, что хочет использовать свою популярность и статус, чтобы привлечь мир к трагедии иранского народа и призвать к миру.
Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну. Фото: instagram.com/iamrxngh
Роксана Мохаммад Голинежад сделала заявление после того, как 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана с целью остановить иранскую ядерную программу и ослабить руководство Исламской Республики.
В своем Instagram самая красивая женщина Ирана написала, что во времена кризиса ее миссия как публичной личности становится еще важнее.
Модель живет в Лондоне, где участвует в мирных акциях в поддержку иранцев. В соцсетях она публикует фото протестов, на которых выступает против разрушений и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.
На одном из митингов Роксана Мохаммад появилась с флагом Ирана на плечах. Рядом с ней был ее муж Сепехр Акбари, завернутый в флаг США. Этот символический жест модель объяснила желанием показать, что народы могут стремиться к миру даже тогда, когда правительства находятся в конфликте.
