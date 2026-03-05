logo_ukra

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну на батьківщині (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну на батьківщині (ФОТО)

Іранська модель Роксана Мохаммад Голінежад висловилася про війну в Ірані та закликала до миру.

5 березня 2026, 16:30
Автор:
Переможниця конкурсу краси Міс Гранд Іран-2026 Роксана Мохаммад Голінежад публічно висловилася про війну на батьківщині. Модель заявила, що хоче використати свою популярність та статус, щоб привернути увагу світу до трагедії іранського народу та закликати до миру.

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну на батьківщині (ФОТО)

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну. Фото: instagram.com/iamrxngh

Роксана Мохаммад Голінежад зробила заяву після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану з заявленою метою зупинити іранську ядерну програму та ослабити керівництво Ісламської Республіки.

У своєму Instagram найкрасивіша жінка Ірану написала, що в часи кризи її місія як публічної особи стає ще важливішою.

"У моменти горя наша місія стає ще більш чіткою. Ми повинні використовувати Міс Гранд Іран як платформу, яка закликає до припинення війни та насильства", — написала Роксана.

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну. Фото: instagram.com/iamrxngh

Модель живе у Лондон, де бере участь у мирних акціях на підтримку іранців. У соцмережах вона публікує фото з протестів, на яких виступає проти руйнувань та закликає до дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Мої слова адресовані сміливим людям в Ірані, які не можуть говорити. Ми, іранці, які живемо за кордоном, щодня носимо Іран у своїх серцях. Ми стоїмо поруч з вами усім своїм єством. Ваша мужність надихає нас. Ваші голоси не можуть і не будуть приглушені, і ми обіцяємо, що вони лунатимуть у всьому світі. Ми віримо, що настане день, коли світло переможе темряву", — додала найкрасивіша жінка Ірану.

На одному з мітингів Роксана Мохаммад з’явилася з прапором Ірану на плечах. Поруч з нею був її чоловік Сепехр Акбарі, загорнутий у прапор США. Цей символічний жест модель пояснила бажанням показати, що народи можуть прагнути миру навіть тоді, коли уряди перебувають у конфлікті.

Міс Гранд Іран-2026 Роксана Мохаммад Голінежад. Фото: instagram.com/iamrxngh

Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну. Фото: instagram.com/iamrxngh

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа.

Також "Коментарі" писали, чому Іран бомбить інші країни Близького Сходу після атаки США.



Джерело: https://www.instagram.com/iamrxngh/
