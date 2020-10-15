"Само совершенство": известная модель полностью обнажилась в новой фотоссесии

Бывший "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол решила удивить своих поклонников и полностью разделась для новой фотосессии. Этот смелый поступок она решила совершить не ради одного удовольствия, а для съемки в рекламной компании купальников бренда TropicofC. Об этом пишет издание lux.

Кэндис Свейнпол. Фото: lux.fm

Так, 31-летняя модель не перестает удивлять публику, ведь стоит отметить, что на такую откровенную фотоссесию решится далеко не каждый. Эта задача вряд ли окажется по силам скромным и зажатым людям, но раскрепощенная мама двоих детей великолепно с этим справилась.

Известно, что бренд TropicofC модель основала самостоятельно, поэтому нашла эффектный способ, чтобы привлечь покупателей.

На снимках модель оголилась практически полностью, оставив на себе только рубашку на некоторых кадрах. А на одном из фото Кэндис позирует в одних трусиках с ярким хищным принтом. Фанаты не могли не оценить внешний вид модели, поэтому засыпали ее комплиментами об абсолютно совершенной фигуре. Что ж, с ними тяжело не согласиться, правда?

Ранее "Комментарии" писали, что Леди Гага снялась топлес. Популярная исполнительница решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики: снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, поэтому набрали почти 2 миллиона лайков.







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