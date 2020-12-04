Самый сексуальный актер этого года: кто этот счастливчик

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Любовь Блажко
Стало известно, кто же в этом году получил звание самого сексуального актера. Результаты голосования уже опубликованы на портале Just Jared.
Сэм Хьюэн. Фото: 24tv.ua
Этим счастливчиком стал Сэм Хьюэн, который обрел популярность после съемок в фильме "Чужестранка". За Сэма отдали свои голоса 914 тысяч людей.
Хьюэн знает, что такое неудачные дни, потому что в его жизни было не одно прослушивание на телевидении, где он получал отказ (в частности неоднократно пробовался на различные роли для фэнтези-телесериала "Игра престолов"). Но позднее удача все-таки улыбнулась ему: актера утвердили на одну из главных ролей в новом телесериале "Чужестранка" телеканала Starz по мотивам популярной серии романов Дианы Гэблдон. Телесериал получил премию "Выбор народа" как любимое научно-фантастическое/фэнтези-шоу на кабельном телевидени, а также "Выбор телевизионных критиков" как самый впечатляющий новый телесериал. Съемки в "Чужестранке" сделали Сэма Хьюэна популярным не только в Америке, но и территории Великобритании.
Что касается второго места, то его занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, который сыграл роль Тома Риддла в культовом "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Он получил от пользователей 750 тысяч голосов.
А замкнул тройку лидеров Роберт Паттинсон, который запомнился зрителям в образе обаятельного вампира в известной саге "Сумерки". Он получил от пользователей 45 тысяч голосов.
В десятку самых сексуальных актеров этого года также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто возглавил список лучших актеров XXI века.
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