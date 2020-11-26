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По версии New York Times: кто возглавил список лучших актеров XXI века

Этот актер - двукратный обладатель премии «Оскар»

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Кинокритики американского авторитетного издания The New York Times составили рейтинг величайших актеров "золотого" XXI века.

По версии New York Times: кто возглавил список лучших актеров XXI века

Дензел Вашингтон, кадр из фильма «Гнев»

В список попали 25 представителей этой профессии — известных и не очень известных широкой публике. Но в целом их считают настоящими гениями своего дела. Формируя рейтинг, кинокритики ориентировались на XXI век, "заглядывая" немного дальше Голливуда. 

Лидером рейтинга оказался 65-летний Дензел Вашингтон, дважды обладатель кинопремии "Оскар" и трижды "Золотого глобуса". Снялся в фильмах "Ураган", "Великий уравнитель" и многих других.

На втором месте — французская актриса Изабель Юппер, которая снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. Зрителям она могла запомниться ролью в кинокартине "Она", "8 женщин" и других. 

Третьим в списке оказался Дэниел Дэй-Льюис, который был трижды удостоенный премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. Снялся в "Линкольне", "Призрачной нити" и других проектах.

Четвертую строчку занял "самый добрый актер Голливуда" Киану Ривз, который активно пополняет свою фильмографию. Среди новых его работ — "Джон Уик", "Билл и Тед снова в деле" и "Матрица 4" (еще в производстве).

Пятое место досталось звезде фильмов "Другие" и "Аквамен" Николь Кидман. Актриса лауреат премии "Оскар", а также "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других.

С полным списком знаменитостей можно ознакомится здесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что журнал People назвал самого сексуального мужчину мира.


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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2020/movies/greatest-actors-actresses.html
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