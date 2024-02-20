Самый сильный мальчик мира родился в Украине: как он выглядит сегодня

В восемь лет Ричарда Сандрака называли "маленьким Геркулесом" и самым сильным мальчиком мира, а его прессу могли позавидовать многие взрослые. Однако на современных фотографиях трудно узнать мальчика, поразившего мир своей силой и мускулатурой.



Сильнейший мальчик мира Ричард Сандрак. Фото из открытых источников

Ричард Сандрак родился 15 апреля 1992 в Луганске, Украина. Когда мальчику исполнилось два года, семья эмигрировала в США. Отец Ричарда был тренером по тхэквондо, а мать была фитнес-тренером. Парень с самого детства начал занимать спортом и развивать мышцы, а родители мечтали воспитать нового Арнольда Шварценеггера и помогали ему с тренировками.

Молодой Ричард быстро снискал популярность, ведь в шесть лет сумел сделать жим лежа весом 80 кг, а в восемь превзошел свой рекорд подняв 95 кг. Уроженец Украины быстро стал звездой и участвовал во многих бодибилдерских соревнованиях: "Арнольд Классик", "Мистер Олимпия", "Мистер США", "Ночь чемпионов" и другие.

Жизнь самого сильного мальчика мира трудно было назвать нормальной, ведь ему приходилось заниматься шесть дней в неделю. Кроме того, иметь специальную диету и почти не иметь друзей и детских забав.

Через некоторое время оказалось, что отец Ричарда Павел Сандрак в 2004 году был заключен в тюрьму за домашнее насилие. Парень спас мать от насилия отца, вызвав полицию. Эта история отдалила Ричарда от отца, и он прекратил свои тренировки. Позже парень с матерью переехали в маленький городок Санта-Кларита и попытались еще несколько раз стать звездой в США.

В 2005 году с участием Ричарда была создана программа видеотренировок для физического развития детей. А в 2009 году парень снялся в фильме "Маленький Геркулес 3D".





Ричард Сандрак во взрослом возрасте

После многих лет активных тренировок в 2015 году Ричард Сандрак рассказал, что окончательно покинул бодибилдинг и теперь занимается только некоторыми физическими упражнениями. В тот момент Ричард зарабатывал на жизнь каскадерством и заявил, что интересуется квантовой физикой и надеется работать инженером в НАСА. Сегодня Ричарду Сандраку почти 32 года, и его тело мало чем отличается от телосложения большинства мужчин, однако он рад, что может жить нормальной жизнью.

Ранее портал "Комментарии" сообщали об уроженке Украины, победившей на конкурсе "Мисс Япония". Эта ситуация вызвала скандал среди японцев.

Также "Комментарии" писали о печальной судьбе испанской актрисы, которая раньше была звездой, а сегодня спит на скамейке в парке.