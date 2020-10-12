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Самый высокооплачиваемый киноактер стал третьим по популярности в Instagram

Число поклонников Скалы в Instagram перевалило за 200 млн

сегодня, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Самый высокооплачиваемый киноактер стал третьим по популярности в Instagram

Дуэйн Джонсон. Фото: belta.by

Один из самых высокооплачиваемых актеров Америки стал еще и самым популярным мужчиной в социальных сетях. Дуэйн Джонсон или же Скала оказался на 3-м месте в Instagram по числу подписчиков – их насчиталось уже более 200 миллионов, передает издание lenta.

Знаменитость прокомментировал новый рекорд на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео, в котором рассказал своим фанатам, почему обрел такую популярность, а также поблагодарил их. Дуэйн говорит, что в абсолютно любой ситуации нужно говорить правду, но делать это с большим уважением, достоинством и сочувствием. Он уверен, что при таком подходе можно увидеть настоящий прогресс и ясность. Свою речь звезда закончил благодарностью за то, что ему представилась возможность рассказать свою правду. 

"Всегда говори правду. И когда вы говорите правду — делайте все возможное, чтобы говорить с достоинством, состраданием, уважением, уравновешенностью и сочувствием. Даже когда разговоры становятся неудобными — когда вы подходите с уважением и осторожностью — по другую сторону дискомфорта — ясность и прогресс", — рассказывает Скала. 

Стоит отметить, что на 1 месте по числу подписчиков оказался португальский футболист Кришитиану Роналду – 238 миллионов подписчиков, на втором месте американская исполнительница Ариана Гранде — 203 миллиона фолловеров. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дэниел Крейг дал забавный совет новому Джеймсу Бонду.


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