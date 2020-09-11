Популярный французский диджей побил сразу два рекорда Гинесса. Произошло это благодаря Facebook: страница музыканта набрала 50 миллионов 453 тысячи 440 лайков, а 48 миллионов 223 тысячи 77 людей подписаны на него. Об этом пишет издание kp.

Самый «залайканный» диджей: David Guetta побил два рекорда Гиннесса. Фото: tellerreport.

David Guetta получил данную награду еще за то, что провел в прямом эфире сет-трансляцию, которую посмотрели множество фанатов. И второй рекорд диджея – самая "залайканная" страница в Facebook.

В этом году артист собрал более 1,5 миллиона долларов на борьбу против COVID-19, давая благотворительные онлайн-концерты. Известно, что их посмотрели больше 50 миллионов зрителей, а одну из таких трансляций посмотрели 161 тысяча 823 человека.

Сейчас David в самом рассвете сил – ему 52 года. Диджей завоевал любовь слушателей, и считается одним из самых востребованных музыкальных продюсеров. Он может похвастаться работами с такими известными исполнителями, как Рианна, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Эйкон, Крис Уиллис, Келли Роуленд, Jessie J, Лил Уэйн, Келис, Мадонна, Кид Кади, Эстель, Pitbull, Ферги, K’naan, will.i.am, LMFAO, Тайо Круз, Flo Rida, apl.de.ap, Snoop Dogg, Sia, Martin Garrix, Lady Gaga и Ники Минаж.

В 2011 году исполнитель завоевал первое место в престижном международном рейтинге DJ Magazine.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!