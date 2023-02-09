Санкции – за преступную деятельность: почему путиниста Лепса 10 лет не пускали в США

Представители Минфина Соединенных Штатов исключили из списка санкций российского исполнителя, поддерживающего диктаторский режим Путина Григория Лепса. Эти санкции были применены к певцу известного хита "Я уеду жить в Лондон" еще десять лет назад. В 2013 году Лепсу было запрещено посещать Соединенные Штаты, а также были арестованы его активы. Причина – преступная деятельность в составе группировки "Братский круг". Об этом сообщает УНИАН.

Григорий Лепс поддерживает кровавый режим Путина (фото из открытых источников)

По информации СМИ, популярный исполнитель еще до 2013 года имел тесные связи с лидерами "Братского круга" Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, на которых тоже были наложены санкции. В Соединенных Штатах их обвиняли в незаконной перевозке денег. Однако, по словам представителя исполнителя, все эти обвинения "бред".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Но радоваться Лепсу об отмене американских санкций рано. В ближайшее время против российской звезды возможно введение новых ограничений, как поддерживающего кровожадный путинский режим.

Ведь российский исполнитель часто выступает в Кремле и рассказывает зрителям, как поддерживает Путина. Еще Григорий Лепс часто наведывался к захватчикам РФ, таким образом укрепляя их "боевой дух".

При этом под вопросом остается нравственное состояние звезды. Ведь Лепс достаточно часто становится участником публичных скандалов. Например, во время своего концерта, певец, прервав песню, разгневано бросил на сцену микрофон и вышел за кулисы. Еще певца чуть не отправили в тюремную камеру, потому что он стал участником драки у бара в Питере.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лепс приехал на Донбасс: будет выступать перед оккупантами (ВИДЕО) .