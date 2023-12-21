Сбежавшая в РФ украинская режиссер вернулась в Украину

Бывшая украинка и режиссер со скандальной репутацией Оксана Байрак вернулась в свою страну после того, как распевала дифирамбы хозяину Кремля Владимиру Путину и вернулась в Россию. Теперь она находится в городе Одесса

Оксана Байрак (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она обнародовала скриншот новостей, где сообщается, что режиссер стала в ряды патриотов и планирует вернуться в Украину. Этот пост она сопровождала гневной подписью:

"Святой Николай, прошу и молю, подари отряду одноклеточных писак мозги, а всем прекрасным людям планеты Земля — волшебство любви. С приветом из Одессы".

При этом несколько позже она удалила это сообщение. Находится ли теперь Байрак в Украине – точно неизвестно. Здесь будет разбираться СБУ.

Оксана Байрак, которая была в начале военного вторжения в Одессе, отправилась в Россию. Там она общалась с российскими коллегами, поддерживающими Путина и даже работающим над новым сериалом, который будет транслироваться на российском ТВ.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын известной российской ведущей , которая родом из Украины пошел на войну, чтобы убивать украинцев. Российская телеведущая, родившаяся в Донецке Тутта Ларсен, теперь мать еще одного русского захватчика. Ее сын Лука будет проходить срочную службу в российских Вооруженных Силах.

Как сообщила бывшая украинка в своем Telegram-канале, она не сразу согласилась с этим решением 18-летнего сына, однако, когда убедилась, что это его серьезное решение, приняла его выбор.

До окончания учебы Тутта Ларсен жила с родителями и сестрой в Донецке, но поехала учиться в Москву, где поступила в университет. Получив высшее образование, она нашла работу по телевидению. Позже Тутта снялась в качестве приглашенного гостя в нескольких сериалах, в том числе и в сериале "Обречена стать звездой".



