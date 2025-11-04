Считает копейки: певица из Украины жалуется на жизнь в России

Певица-предательница Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, почувствовала на себе, как страна-агрессор "заботится" о своих пенсионерах. В разговоре с российскими медиа во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что на пенсии жить не сможет, ведь вместо достойных выплат получает от государства только копейки.

По словам Милявской, ее российская пенсия совсем не соответствует реальным ценам и потребностям.

"Нет, конечно, пенсия неадекватна", — сказала она.

Также певица призналась, что если бы не продолжила выступать и развлекать российскую публику, ее семья оказалась бы в тяжелом положении. Для обеспечения близких, по ее словам, пришлось бы продавать даже недвижимость.

"Размер пенсии не соотносится с суммами налогов, которые я плачу и продолжу платить", — сетовала артистка.

Милявская уточнила, что вместе с московской надбавкой ее пенсия составляет около 27 800 рублей, а без нее – всего 13-14 тысяч. Несмотря на то, что она уменьшила количество концертов, певица остается "работающей пенсионеркой".

Лолита Милявская уже много лет живет в России и известна откровенно антиукраинской позицией. Она не осудила полномасштабное вторжение РФ, а позже заявила, что является "военнообязанным" в России, потому что ее творчество якобы помогает "успокаивать" население. Через поддержку страны-агрессора и выступления в оккупированном Крыму певица внесена в базу "Миротворца" и включена в санкционный список СНБО Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фоловерам, как она сейчас имеет российскую пенсию в стране.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн — ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.

