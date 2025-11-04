logo

BTC/USD

99968

ETH/USD

3193.21

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Считает копейки: певица из Украины жалуется на жизнь в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Считает копейки: певица из Украины жалуется на жизнь в России

Лолите Милявской не понравился размер российской пенсии.

4 ноября 2025, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Певица-предательница Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, почувствовала на себе, как страна-агрессор "заботится" о своих пенсионерах. В разговоре с российскими медиа во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что на пенсии жить не сможет, ведь вместо достойных выплат получает от государства только копейки.

Считает копейки: певица из Украины жалуется на жизнь в России

По словам Милявской, ее российская пенсия совсем не соответствует реальным ценам и потребностям.

"Нет, конечно, пенсия неадекватна", — сказала она.

Также певица призналась, что если бы не продолжила выступать и развлекать российскую публику, ее семья оказалась бы в тяжелом положении. Для обеспечения близких, по ее словам, пришлось бы продавать даже недвижимость.

"Размер пенсии не соотносится с суммами налогов, которые я плачу и продолжу платить", — сетовала артистка.

Милявская уточнила, что вместе с московской надбавкой ее пенсия составляет около 27 800 рублей, а без нее – всего 13-14 тысяч. Несмотря на то, что она уменьшила количество концертов, певица остается "работающей пенсионеркой".

Лолита Милявская уже много лет живет в России и известна откровенно антиукраинской позицией. Она не осудила полномасштабное вторжение РФ, а позже заявила, что является "военнообязанным" в России, потому что ее творчество якобы помогает "успокаивать" население. Через поддержку страны-агрессора и выступления в оккупированном Крыму певица внесена в базу "Миротворца" и включена в санкционный список СНБО Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фоловерам, как она сейчас имеет российскую пенсию в стране.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн — ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.
 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости