Рахує копійки: співачка з України скаржиться на життя в Росії

Лоліті Мілявській не сподобався розмір російської пенсії.

4 листопада 2025, 23:15
 Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка родом із Мукачева, відчула на собі, як країна-агресор “дбає” про своїх пенсіонерів. У розмові з російськими медіа під час премії “Золотий Грамофон” артистка зізналася, що на пенсії жити не зможе, адже замість гідних виплат отримує від держави лише копійки.

Рахує копійки: співачка з України скаржиться на життя в Росії

За словами Мілявської, її російська пенсія зовсім не відповідає реальним цінам і потребам.

“Ні, звичайно, пенсія неадекватна”, — сказала вона.

Також співачка зізналася, що якби не продовжила виступати та розважати російську публіку, її сім’я опинилася б у скрутному становищі. Для забезпечення близьких, за її словами, довелося б навіть продавати нерухомість.

“Розмір пенсії не співвідноситься із сумами податків, які я плачу і продовжу платити”, — нарікала артистка.

Мілявська уточнила, що разом із московською надбавкою її пенсія становить близько 27 800 рублів, а без неї — лише 13–14 тисяч. Попри те, що вона зменшила кількість концертів, співачка залишається “працюючою пенсіонеркою”.

Лоліта Мілявська вже багато років живе в Росії та відома своєю відверто антиукраїнською позицією. Вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, а пізніше заявила, що є “військовозобов’язаною” в Росії, бо її творчість нібито допомагає “заспокоювати” населення. Через підтримку країни-агресора та виступи в окупованому Криму співачку внесено до бази “Миротворця” та включено до санкційного списку РНБО України.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня українська  співачка Лоліта Мілявська (уродженка Закарпаття) зі скандальною репутацією, яка вже  чимало років прислуговує вірою і правдою кривавій путінській  владі, розповіла своїм фоловерам, яку вона  зараз має російську пенсію  в країні-агресорці.

Лоліта  особливо  виділила, що  гордиться бути "бабкою" — і  тепер дякує   кремлівській  владі за отриману надбавку до своєї  пенсії.

"Усім, хто писав під моїми постами "бабка", присвячую і підтверджую гордість за пенсійне посвідчення. Моя пенсія становить 23 856,55 копійки (приблизно 7156 грн — ред.). Дякую Москві за надбавку", — зазначила співачка.
 

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
