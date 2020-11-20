"Съедает изнутри": звезду "Кухни" госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Известная российская актриса, которая исполнила одну из главных ролей в комедийном сериале "Кухня", Елена Ксенофонтова госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Елена Ксенофонтова. Фото: eg.ru

На своей странице в социальных сетях знаменитость опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что у нее двусторонняя пневмония и поражение 30 процентов легких. Она добавила, что первые симптомы к нее появились несколько недель назад, но тогда она подумала, что это обычная простуда, поэтому изначально лечилась дома. Через пару дней состояние начало ухудшаться, Елена вынуждена была обратиться за помощью к специалистам. Врачи подозревают, что у актрисы может быть коронавирус, но тест этого не подтвердил.

Ксенофонтова поделилась, что температура у нее 37,7, а также беспокоит сильная отдышка и спазмы в мышцах. Кроме этого, у нее сильный кашель, из-за которого несколько раз была рвота. Звезда добавила, что больше всего болезнь отражается на ее психике.

"Коронавирус выматывает все силы, съедает изнутри. Но ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!!! ", — призналась Елена.

Поклонники в Instagram желают своему кумиру скорейшего выздоровления и пишут ей теплые слова поддержки.

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