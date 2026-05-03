Седой и бородатый: культовую звезду "Беверли-Хиллз" Джейсона Пристли неузнать (ФОТО)

Джейсон Пристли сыграл Брэндона Волша в сериале "Беверли-Хиллз". Фото: Reuters

Звезда культового сериала "Район Беверли-Хиллз", канадский актер Джейсон Пристли, удивил поклонников новым образом. В свежем видео, которое актер опубликовал в соцсетях, многие фаны сначала не узнали актера, сыгравшего роль Брэндона Волша.

56-летний Джейсон Пристли появился с сединой и густой бородой, резко контрастирующей с его образом подросткового кумира 1990-х. Однако сам актер выглядит уверенно и, по словам поклонников, "достойно принимает возраст", не прибегая к радикальным изменениям внешности. Также среди комментариев фанаты писали, что "чуть узнали" кумира юности, а другие восхищались его естественностью.

Видео актера преследовало практические цели. Джейсон Пристли сообщил о запуске нового проекта. Речь идет о сериале Private Eyes West Coast, который будет выходить на The CW. Это спин-офф популярного канадского шоу, где актер не только исполнит главную роль, но и выступит исполнительным продюсером.

Джейсон Пристли. Фото скриншот с видео

Сообщение с видео быстро собрало тысячи реакций. В комментариях актера поддержали его коллеги по сериалу "Беверли-Хиллз", в том числе Дженни Гарт и Тиффани Тиссен, а также дочь Эйва.

Сейчас актер вместе с семьей проживает в штате Теннесси, куда переехал из Калифорнии. Причиной стали вопросы образования детей.

