Сивий та бородатий: культову зірку "Беверлі-Гіллз" Джейсона Прістлі невпізнати (ФОТО)

Зірка культового серіалу "Район Беверлі-Гіллз", канадський актор Джейсон Прістлі, здивував шанувальників новим образом. У свіжому відео, яке актор опублікував у соцмережах, багато фанів спершу не впізнали актора, який зіграв роль Брендона Волша.

Джейсон Прістлі зіграв Брендона Волша у серіалі "Беверлі-Гіллз". Фото: Reuters

56-річний Джейсон Прістлі з’явився із сивиною та густою бородою, що різко контрастує з його образом підліткового кумира 1990-х. Однак сам актор виглядає впевнено і, за словами прихильників, "гідно приймає вік", не вдаючись до радикальних змін зовнішності. Також серед коментарів фанати писали, що "ледь впізнали" кумира юності, а інші захоплювалися його природністю.

Відео актора мало практичну мету. Джейсон Прістлі повідомив про запуск нового проєкту. Йдеться про серіал Private Eyes West Coast, який виходитиме на The CW. Це спін-оф популярного канадського шоу, де актор не лише виконає головну роль, а й виступить виконавчим продюсером.

Джейсон Прістлі. Фото скриншот з відео

Допис з відео швидко зібрав тисячі реакцій. У коментарях актора підтримали його колеги по серіалу "Беверлі-Гіллз", зокрема Дженні Гарт та Тіффані Тіссен, а також донька Ейва.

Нині актор разом із родиною мешкає у штаті Теннессі, куди переїхав із Каліфорнії. Причиною стали питання освіти дітей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названі суми гонорарів акторів з серіалу "Беверлі-Гіллз 90210".

Також "Коментарі" писали, що зірка серіалу "Погані хлопці" та "Поліцейські з Беверлі-Гіллз" Тереза ​​Рендл опинилася без даху над головою на сумнозвісній вулиці для безхатьків Скін-Роу в Лос-Анджелесі.