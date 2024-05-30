Секс-символы 1970-х: кто они женщины эпохи

Десятилетие 1970-х годов остаётся значимым периодом в истории культуры, отмеченным всплеском либерализации, революционных изменений в моде и кино, где женщины играли не последнюю роль. Именно в это время появились яркие образы, которые до сих пор воспринимаются как эталоны женской красоты и стиля.

Секс-символы 1970-х

Брижит Бардо

Брижит Бардо, зачастую воспринимаемая как эмблема французского кино, продолжала оставаться в центре внимания в 70-е годы, несмотря на то что начала уходить от активной карьеры актрисы. Её стиль и образ "сексуальной нимфетки" оказали значительное влияние на моду и культуру того времени. Бардо была не только кинозвездой, но и стала знаковой фигурой в движении за права животных.





Джейн Фонда

Джейн Фонда преобразила свою актёрскую карьеру в 70-е, принимая участие в политически заряженных фильмах и активно участвуя в антивоенном движении. Она выиграла две премии Оскар за лучшую женскую роль первого плана в этот период. Культурное влияние Фонды также расширилось благодаря её фитнес-видео, которые начали выходить в конце 70-х и стали культовыми в 80-е.

Фарра Фосетт

Фарра Фосетт стала культовой фигурой, когда появилась в роли одной из "Ангелов Чарли". Её знаменитый плакат, на котором она изображена в красном купальнике, стал одним из самых продаваемых в истории. Образ Фосетт олицетворял новую эру в представлении женской красоты, основанной на здоровом и спортивном теле.





Дайана Росс

Дайана Росс, вышедшая из группы The Supremes, зарекомендовала себя как успешная сольная артистка. Её музыкальная карьера была укреплена серией хитов, и она стала значимой фигурой в музыке и моде, известной своими экстравагантными нарядами и выразительными выступлениями.

Дебби Харри

Дебби Харри, лидерка группы Blondie, олицетворяла собой дух панк-рока и новой волны, внося свой вклад в музыку и моду. Она была известна своим уникальным вокальным стилем и модным образом, который смешивал жесткость панка с фемининностью, что делало её стиль исключительно влиятельным.





Ракель Уэлч

Ракель Уэлч стала символом сексуальной революции 60-х, и её популярность продолжала расти в 70-х. Она была известна своими ролями в кино, где часто играла храбрых и сексуальных женщин, а её образы в кино стали иконичными.





Шер

Шер, начав свою карьеру в дуэте с Сонни Боно, вскоре стала солисткой, продемонстрировав свои многочисленные таланты как в музыке, так и в актёрском мастерстве. В 70-х её музыкальная карьера достигла пика, и она стала известна благодаря своим телевизионным шоу, которые показывали её уникальный стиль и музыкальное мастерство. Её экстравагантные наряды и умение превращать каждое выступление в зрелище сделали её незабываемой иконой того времени.





Эти женщины не просто отражали изменения в общественных настроениях и моде тех времён, но и активно их формировали, став незабвенными иконами десятилетия.