Сексуальная Кайли Дженнер «перевоплотилась» в кобру

Кайли Дженнер (фото с открытых источников)

Популярная модель Кайли Дженнер, которая недавно показала, как выглядит без косметики, поразила новым хищным образом. Знаменитость "перевоплотилась" в кобру и восхитила своих поклонников. Новые фотографии модель показала на своей странице в Instagram.

Бизнес-вумен позировала в обтягивающем комбинезоне коричневого цвета и сексуальном боди темно-зеленого оттенка со змеиным принтом. Ее костюм был очень "горячим" и отлично подчеркивал все ее прелести. Свой хищный образ Кайли Дженнер дополнила ярким макияжем с выразительными черными стрелками и "змеиным" арт-рисунком на скулах, а также прозрачной обувью на небольшом каблуке.

Волосы модель оставила распущенными и надела убор, напоминающий голову опасной змеи, на которой виднелись острые и длинные клыки. Съемка проходила среди зеркал и латексных штор с анималистичным принтом.

Поклонники были в восторге от новой фотосессии Кайли, ее пост за сутки собрал более 6 миллионов лайков и множество приятных комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 1 Ноя 2020 в 3:46 PST

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фигуристая Ким Кардашьян примеряла образ змеи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!