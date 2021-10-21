Селена Гомес удивила фанатов новой прической (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
29-летняя американская звезда Селена Гомес решила обновить имидж и остригла свои пышные локоны. Новый образ исполнительница продемонстрировала поклонникам в социальной сети TikTok, записав видеообращение.
фото: Facebook/Selena Gomez
На кадрах видно, что популярная певица сделала себе удлиненный боб, который в этом году пользуется популярностью. Неоспоримым преимуществом стрижки есть ее универсальность – она превосходно подходит и на прямые, и на волнистые волосы.
К слову, Селена Гомес часто экспериментирует со внешностью, примеряя на себе разные образы. Еще недавно она была блондинкой, потом перекрасилась в брюнетку, а вот сейчас решила немного остричь волосы.
"Тебе так хорошо с короткими волосами", "Когда ты успела подстричься?", "Ах, эта женщина, все идеально", "Она потрясающая", "Твои волосы выглядят очень красиво", "Классная прическа, такая красивая", — написали пользователи в социальной сети под видео.
К слову, американская певица отметила, что перестала самостоятельно вести свои странички в Instagram и TikTok, но поклонников это не смущает, ведь они по-прежнему ждут новостей из жизни артистки.
Напомним, что 29-летней популярной исполнительнице Селене Гомес приписывают роман с 40-летним актером, звездой "Мстителей" Крисом Эвансом. Знаменитостей несколько раз видели вместе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы волосы оставались красивыми и здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать, а некоторые манипуляции, которые женщины совершают со своими локонами, могут нарушить их структуру. Врач-трихолог Георгий Абрамов рассказал, от какой прически лучше отказаться.
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