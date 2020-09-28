Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала свой шрам

Селена Гомес

Американская звезда Селена Гомес, которая недавно рассказала о своих главных бьюти-секретах, "взорвала" социальную сеть фотографией в купальнике, на которой впервые продемонстрировала свой шрам от операции. Кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Заметно похудевшая певица позирует в нежно-голубом купальнике с молнией на груди, который подчеркивает ее стройную фигуру. Но особое внимание привлекает ее большой шрам, который тянется от зоны бикини по внутренней поверхности бедра. Селена впервые показала поклонникам своей шрам, который остался у нее после перенесенной операции.

28-летняя артистка призналась, что раньше скрывала свой шрам под одеждой, чтобы его никто не заметил, а теперь она чувствует себя более уверенно и гордиться тем, что пережила трудный период в свой жизни.

К слову, за три дня публикация звезды собрала более 12 миллионов лайков и множество комментариев от коллег и поклонников, которые отметили, что Селена выглядит превосходно.

Известно, что в 2016 году музыкальная карьера певицы прервалась из-за обострения волчанки - аутоиммунной болезни, в ходе которой происходит воспаление соединительных тканей организма. На фоне заболевания у нее появились проблемы психологического характера. Селена долгое время проходила лечение, пропав из поля видимости СМИ и поклонников, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Селена Гомес запустила собственный бренд косметики.

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