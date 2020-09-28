kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала свой шрам
commentss НОВОСТИ Все новости

Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала свой шрам

Селена заявила, что больше не стесняется своего шрама

28 сентября 2020, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала свой шрам

Селена Гомес

Американская звезда Селена Гомес, которая недавно рассказала о своих главных бьюти-секретах, "взорвала" социальную сеть фотографией в купальнике, на которой впервые продемонстрировала свой шрам от операции. Кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Заметно похудевшая певица позирует в нежно-голубом купальнике с молнией на груди, который подчеркивает ее стройную фигуру. Но особое внимание привлекает ее большой шрам, который тянется от зоны бикини по внутренней поверхности бедра. Селена впервые показала поклонникам своей шрам, который остался у нее после перенесенной операции.

28-летняя артистка призналась, что раньше скрывала свой шрам под одеждой, чтобы его никто не заметил, а теперь она чувствует себя более уверенно и гордиться тем, что пережила трудный период в свой жизни. 

К слову, за три дня публикация звезды собрала более 12 миллионов лайков и множество комментариев от коллег и поклонников, которые отметили, что Селена выглядит превосходно.

Известно, что в 2016 году музыкальная карьера певицы прервалась из-за обострения волчанки -  аутоиммунной болезни, в ходе которой происходит воспаление соединительных тканей организма. На фоне заболевания у нее появились проблемы психологического характера. Селена долгое время проходила лечение, пропав из поля видимости СМИ и поклонников, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Селена Гомес запустила собственный бренд косметики.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости