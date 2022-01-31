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Семь лет не пользуется телефоном: известный певец ошарашил заявлением

Эд Ширан заявил, что через смартфон чувствовал себя подавленным

сегодня, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Исполнитель из Великобритании Эд Ширан сообщил, что в течение семи лет не совершает звонков со своего мобильного телефона.

Семь лет не пользуется телефоном: известный певец ошарашил заявлением

Эд Ширан (фото из открытых источников)

Эту новость 30-летний певец объявил в подкасте The Collector's Edition. Звездный артист сказал, что по той причине, что пользовался смартфоном, постоянно ощущал состояние угнетения и часто у него было плохое настроение. В 2015 году он принял решение забыть о девайсе.

По словам исполнителя, он проводил все свое время в очень низком месте. Когда сменил привычку, то сразу почувствовал, что занавес только поднялся.

С тех пор певец проводит общение и решает свои проблемы, используя электронную почту, заметив, что контактов с поклонниками не оставил, просто их стало меньше.

По словам звезды, через несколько дней он садится за ноутбук и дает ответ на 10 электронных писем. Отправляет их и закрывает электронное общение.

Артист утверждает, что такое его решение сделало его более уверенным и счастливым. Ведь у него есть больше времени, которое он теперь уделяет семье.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинский певец рассказал об отношениях с мужчиной . Популярный украинский певец, продюсер и музыкант MELOVIN признался, что в течение шести лет находился в романтических отношениях с мужем, однако все эти годы ему приходилось скрывать роман. Музыкант боялся признаться обществом своей ориентации. Но это, по словам MELOVINа, не стало причиной разрыва отношений. Пара рассталась из-за нехватки новых эмоций. Сейчас певец отметил, что на сегодняшний день не готов вступать с кем-то в отношения.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/ed-shiran-osheleshiv-scho-vzhe-sim-rokiv-ne-koristuyetsya-telefonom-1966081.html
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