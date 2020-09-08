kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10001.66

ETH/USD

335.61

LTC/USD

47.37

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Семья Бекхэмов тайно переболела коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Семья Бекхэмов тайно переболела коронавирусом

Звездная семья находилась на самоизоляции в своем поместье

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория еще в марте 2020 года получили положительные результаты тестов на COVID-19. Звездное семейство подхватило новый вирус на одной из вечеринок, но афишировать в сети свое положение не стали. Такую информацию предоставило издание The Sun.

Семья Бекхэмов тайно переболела коронавирусом

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Инсайдер сообщает, что коронавирус Бекхэмы могли подхватить в Лос-Анджелесе, куда Дэвид приезжал с рабочим визитом. Позже экс-футболист почувствовал первые симптомы COVID-19. У его супруги Виктории также поднялась температура и болело горло. Звездное семейство провело две недели в самоизоляции в своем поместье на юго-западе Англии.

Приблизительно в этот же период новым вирусом заболели несколько родственников знаменитостей и сотрудников дизайнерской компании Виктории. Сейчас состояние Бекхэмов в полном порядке, но официальных комментариев по поводу перенесенного коронавируса, они не дают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года старший сын Бекхэмов сделал предложение руки и сердца своей девушке Николе Пельтц. Теперь пара начала подготовку к роскошной свадьбе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!