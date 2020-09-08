Семья Бекхэмов тайно переболела коронавирусом

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория еще в марте 2020 года получили положительные результаты тестов на COVID-19. Звездное семейство подхватило новый вирус на одной из вечеринок, но афишировать в сети свое положение не стали. Такую информацию предоставило издание The Sun.

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Инсайдер сообщает, что коронавирус Бекхэмы могли подхватить в Лос-Анджелесе, куда Дэвид приезжал с рабочим визитом. Позже экс-футболист почувствовал первые симптомы COVID-19. У его супруги Виктории также поднялась температура и болело горло. Звездное семейство провело две недели в самоизоляции в своем поместье на юго-западе Англии.

Приблизительно в этот же период новым вирусом заболели несколько родственников знаменитостей и сотрудников дизайнерской компании Виктории. Сейчас состояние Бекхэмов в полном порядке, но официальных комментариев по поводу перенесенного коронавируса, они не дают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года старший сын Бекхэмов сделал предложение руки и сердца своей девушке Николе Пельтц. Теперь пара начала подготовку к роскошной свадьбе.

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