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Старший сын Бекхэмов женится на дочери миллиардера

Бруклин Бекхэм пообещал любимой стать самым лучшим мужем

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Старший сын Бекхэмов женится на дочери миллиардера

В семье Бекхэмов готовятся к свадьбе. О своем намерении создать семью объявил старший сын Виктории и Дэвида - 21-летний Бруклин Бекхэм. Об этом фотограф-любитель написал на своей страничке в Instagram.

Бруклин отметил, что сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц еще в конце прошлого месяца, но пара скрывала от общественности эту радостную новость. Девушка ответила ему "да" и теперь он чувствует себя самым счастливым человеком.

Юноша пообещал своей любимой стать самым лучшим мужем и в будущем - хорошим отцом. Бруклин также опубликовал романтическую фотографию с 25-летней Николе Пельтц, где они стоят в поле и смотрят друг на друга.

Звездная невеста тоже решила прокомментировать помолвку и отметила, что Бруклин сделал ее самой счастливой девушкой в мире. Николе публично призналась ему в любви и написала, что хочет провести с ним всю свою жизнь.

К слову, пост звездного сына меньше чем за сутки собрал около 2 миллионов лайков и множество комментариев. Друзья-знаменитости и поклонники пары поздравляют их с помолвкой и желают им счастья.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше.


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