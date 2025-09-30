Семья известного российского пропагандиста скрывает место его погребения: какая причина

В России скрывают информацию о месте захоронения режиссера, телеведущего и ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощание с которым состоялось в Москве в воскресенье, 28 сентября.

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

Где именно похоронили мужчину рупорки Кремля Маргариты Симоньян – неизвестно. На это обратила внимание в своем Телеграмм-канале журналистка и креативная продюсер телеканала "Дождь", а также признанная "иноагентом" в РФ Анна Монгайт, родом из Одессы.

"Где его похоронили, пока неизвестно. Скрывают, видимо, семья боится встретить у могилы тех, кто слишком хорошо запомнил позднего Кеосаяна", — написала Анна Монгайт.

В комментариях под ее постом, а также на канале самой Симоньяне россияне также спрашивают, где именно похоронен известный режиссер. Поклонники Кеосаяна хотят узнать, куда можно принести цветы.

Среди пользователей появились и шутливые предположения: якобы гроб с телом могли отвезти обратно в морг, или Симоньян решила кремировать мужчину и оставить урну с прахом дома.

Известно, что после церемонии прощания в Армянской апостольской церкви на Олимпийском проспекте гроб с телом Кеосаяна был вывезен в неизвестном направлении.

Учитывая, что в 2025 году он получил звание "заслуженного артиста РФ", Кеосаян мог претендовать на бесплатное место на Троекуровском кладбище, где уже похоронены такие российские деятели, как Бедрос Киркоров (отец Филиппа Киркорова), Борис Моисеев, Николай Караченцов. Там же покоятся и пропагандисты Владлен Татарский и Кирилл Вышинский — уроженец Днепра, предавший Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты. По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух.