Родина відомого російського пропагандиста приховує місце його поховання: яка причина

У Росії приховують інформацію про місце поховання режисера, телеведучого та затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощання з яким відбулося в Москві у неділю, 28 вересня.

Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

Де саме поховали чоловіка рупорки Кремля Маргарити Симоньян — невідомо. На це звернула увагу у своєму Телеграм-каналі журналістка та креативна продюсерка телеканалу "Дождь", а також визнана "іноагентом" у РФ Анна Монгайт, яка родом з Одеси.

"Де його поховали, досі невідомо. Приховують, мабуть, сім’я боїться зустріти біля могили тих, хто надто добре запам’ятав пізнього Кеосаяна", — написала Анна Монгайт.

У коментарях під її постом, а також на каналі самої Симоньян росіяни також запитують, де саме похований відомий режисер. Прихильники Кеосаяна хочуть дізнатися, куди можна принести квіти.

Серед користувачів з’явилися й жартівливі припущення: нібито труну з тілом могли відвезти назад у морг, або ж Симоньян вирішила кремувати чоловіка й залишити урну з прахом удома.

Відомо, що після церемонії прощання у Вірменській апостольській церкві на Олімпійському проспекті труну з тілом Кеосаяна вивезли у невідомому напрямку.

З огляду на те, що у 2025 році він отримав звання "заслуженого артиста РФ", Кеосаян міг претендувати на безплатне місце на Троєкурівському цвинтарі, де вже поховані такі російські діячі, як Бедрос Кіркоров (батько Філіпа Кіркорова), Борис Мойсеєв, Микола Караченцов. Там же спочивають і пропагандисти Владлен Татарський та Кирило Вишинський — уродженець Дніпра, що зрадив Україну.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти. За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос.