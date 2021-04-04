Сенцов рассказал подробности личной жизни: какие отношения у мужчины с матерью маленькой дочери Эммы

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Кириєнко Анна
Украинский режиссер и бывший политический заключенный Олег Сенцов рассказал детали своей личной жизни. Соответствующее сообщение можно найти на его официальной Facebook-странице.
Олег Сенцов рассказал о своих отношениях с матерью младшей дочери. Фото: novayagazeta.ru
Как отмечается в посте, Олег Сенцов не любит рассказывать подробности из своей жизни. Несмотря на это, мужчина объяснил ситуацию и рассказал, как сложились его отношения с матерью маленькой дочери Эммы.
Как сообщали СМИ, дочь режиссеру подарила журналистка и активистка Юлия Бабич. Однако сам Сенцов отметил, что эти отношения были "неудачными и недолговременными".
О ребенке Олег узнал уже после разрыва с Юлией. Несмотря на завершение отношений, Олег подчеркнул, что будет поддерживать связь с дочерью.
Кроме маленькой Эммы, Олег Сенцов имеет дочь Алину, которая родилась в 2002 году, и сына Владислава 2004 года рождения. Напомним, что младшая дочь режиссера родилась 19 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что известный украинский режиссер и бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, почему считает, что Президент Украины Владимир Зеленский находится не на своем месте. Подробнее информацию об этом читайте в нашем материале.
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