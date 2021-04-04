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Сенцов рассказал подробности личной жизни: какие отношения у мужчины с матерью маленькой дочери Эммы

Дочь Эмму украинскому режиссеру Олегу Сенцов подарила Юлия Бабич

сегодня, 17:10
Автор:

Кириєнко Анна

Украинский режиссер и бывший политический заключенный Олег Сенцов рассказал детали своей личной жизни. Соответствующее сообщение можно найти на его официальной Facebook-странице.

Сенцов рассказал подробности личной жизни: какие отношения у мужчины с матерью маленькой дочери Эммы

Олег Сенцов рассказал о своих отношениях с матерью младшей дочери. Фото: novayagazeta.ru

Как отмечается в посте, Олег Сенцов не любит рассказывать подробности из своей жизни. Несмотря на это, мужчина объяснил ситуацию и рассказал, как сложились его отношения с матерью маленькой дочери Эммы.

Как сообщали СМИ, дочь режиссеру подарила журналистка и активистка Юлия Бабич. Однако сам Сенцов отметил, что эти отношения были "неудачными и недолговременными".

О ребенке Олег узнал уже после разрыва с Юлией. Несмотря на завершение отношений, Олег подчеркнул, что будет поддерживать связь с дочерью.

"Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они (отношения, — ред.) уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе", — отметил Сенцов.

Кроме маленькой Эммы, Олег Сенцов имеет дочь Алину, которая родилась в 2002 году, и сына Владислава 2004 года рождения. Напомним, что младшая дочь режиссера родилась 19 декабря 2020 года. 

Ранее сообщалось, что известный украинский режиссер и бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, почему считает, что Президент Украины Владимир Зеленский находится не на своем месте. Подробнее информацию об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал о том, что фанаты заметили округлившийся живот на фото у Насти Каменских. Поклонники заранее поздравляют звезду с беременностью. Посмотреть фото и прочитать детали об этом можно в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3945039338912906
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