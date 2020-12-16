«Сердце не может ошибаться»: холостячка рассказала, почему сделала выбор в пользу Эллерта

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Любовь Блажко
Совсем скоро зрители романтического реалити –шоу узнают, кого же выберет главная холостячка страны Ксения Мишина. Известно, что в последнем выпуске программы ушел Андрей Рыбак. И на данный момент осталось всего два участника – Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.
Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: karavan.ua
И в сети уже которую неделю не прекращается обсуждение пользователями того, правильный ли выбор сделала Ксения. Она решила не отмалчиваться, а честно написать, что она думает по этому поводу. Соответствующую публикацию знаменитость разместила на своей странице в социальных сетях.
Поклонники пишут в комментариях, что как человек он неплохой, но на данный момент он не готов строить семейную жизнь и быть серьезным.
"Я проводила с этими мужчинами 24/7, и мне виднее, кто на что способен", — написала актриса.
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