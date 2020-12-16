«Сердце не может ошибаться»: холостячка рассказала, почему сделала выбор в пользу Эллерта

Совсем скоро зрители романтического реалити –шоу узнают, кого же выберет главная холостячка страны Ксения Мишина. Известно, что в последнем выпуске программы ушел Андрей Рыбак. И на данный момент осталось всего два участника – Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.



Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: karavan.ua

И в сети уже которую неделю не прекращается обсуждение пользователями того, правильный ли выбор сделала Ксения. Она решила не отмалчиваться, а честно написать, что она думает по этому поводу. Соответствующую публикацию знаменитость разместила на своей странице в социальных сетях.

"Признаться честно, я не ожидала, что прошлый эфир вызовет такой ажиотаж. Много внимания означает прежде всего, что вам эта тема откликается, что выпуск затронул что-то важное и мне хочется в этом разобраться. Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка — это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться", — написала Мишина в ответ на то, что многие критикуют ее выбор в пользу Александра Эллерта.

Поклонники пишут в комментариях, что как человек он неплохой, но на данный момент он не готов строить семейную жизнь и быть серьезным.





"Я проводила с этими мужчинами 24/7, и мне виднее, кто на что способен", — написала актриса.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте. Участник реалити "Холостячка" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт поделился своими мыслями по поводу того сканадала, который разгорелся вокруг его друга и участника шоу Андрея Рыбака. Как выяснилось в седьмом выпуске, у Андрея были отношения с девушкой, когда он шел на проект. Более того, он пообещал ей не влюбляться в "Холостячку", а ходить "как на работу" на свидания.

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