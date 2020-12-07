"Он молчал": участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте

Участник реалити "Холостячка" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт поделился своими мыслями по поводу того сканадала, который разгорелся вокруг его друга и участника шоу Андрея Рыбака. Как выяснилось в седьмом выпуске, у Андрея были отношения с девушкой, когда он шел на проект. Более того, он пообещал ей не влюбляться в "Холостячку", а ходить "как на работу" на свидания.

Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: karavan.ua

Эллерт на своей странице в социальных сетях заявил, что даже не подозревал, что у Андрея может произойти нечто подобное. Поэтому такая новость даже для близкого друга Андрея оказалась "сюрпризом".

"На съёмках #холостячка мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: "Всем чем надо-помогу! Только скажи" Но он молчал! В итоге оказалось он и актёр, и режиссёр и кажется ещё в гардеробе номерки выдаёт... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", — написал Александр в своем посте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ксения Мишина призналась, кто из участников "Холостячки" ее разочаровал. Главная героиня Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ксения Мишина призналась, кто из участников "Холостячки" ее разочаровал. Главная героиня реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ призналась, какой из участников разочаровал ее больше всех. Ксения Мишина рассказала о мужчине, который покинул проект в третьем выпуске со скандалом – Артеме Шепеле.

Она поделилась, что этот участник не только не захотел извиниться перед ней, но даже не сказал несколько слов благодарности за свое участие. Об этом она заявила в своем интервью в программе "Ходят слухи".

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