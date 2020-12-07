"Он молчал": участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте

Язык
Coinspot 07.12.2020
BTC/USD
19026.57
ETH/USD
588.37
LTC/USD
82.95
НБУ 07.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Участник реалити "Холостячка" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт поделился своими мыслями по поводу того сканадала, который разгорелся вокруг его друга и участника шоу Андрея Рыбака. Как выяснилось в седьмом выпуске, у Андрея были отношения с девушкой, когда он шел на проект. Более того, он пообещал ей не влюбляться в "Холостячку", а ходить "как на работу" на свидания.
Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: karavan.ua
Эллерт на своей странице в социальных сетях заявил, что даже не подозревал, что у Андрея может произойти нечто подобное. Поэтому такая новость даже для близкого друга Андрея оказалась "сюрпризом".
"На съёмках #холостячка мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста:
"Всем чем надо-помогу! Только скажи"
Но он молчал!
В итоге оказалось он и актёр, и режиссёр и кажется ещё в гардеробе номерки выдаёт... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", — написал Александр в своем посте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости