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"Он молчал": участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте

Александр Эллерт прокомментировал поступок своего друга Андрея Рыбака

сегодня, 21:19
Автор:

Любовь Блажко

Участник реалити "Холостячка" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт поделился своими мыслями по поводу того сканадала, который разгорелся вокруг его друга и участника шоу Андрея Рыбака. Как выяснилось в седьмом выпуске, у Андрея были отношения с девушкой, когда он шел на проект. Более того, он пообещал ей не влюбляться в "Холостячку", а ходить "как на работу" на свидания. 

"Он молчал": участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте

Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: karavan.ua

Эллерт на своей странице в социальных сетях заявил, что даже не подозревал, что у Андрея может произойти нечто подобное. Поэтому такая новость даже для близкого друга Андрея оказалась "сюрпризом". 

"На съёмках #холостячка мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста:

"Всем чем надо-помогу! Только скажи"

Но он молчал!

В итоге оказалось он и актёр, и режиссёр и кажется ещё в гардеробе номерки выдаёт... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", — написал Александр в своем посте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ксения Мишина призналась, кто из участников "Холостячки" ее разочаровал. Главная героиня реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ призналась, какой из участников разочаровал ее больше всех. Ксения Мишина рассказала о мужчине, который покинул проект в третьем выпуске со скандалом – Артеме Шепеле. 
Она поделилась, что этот участник не только не захотел извиниться перед ней, но даже не сказал несколько слов благодарности за свое участие. Об этом она заявила в своем интервью в программе "Ходят слухи". 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CIbTCEsn_b-/
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