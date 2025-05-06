Сердце останавливалось несколько раз: умерла 11-летняя звезда Netflix

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бразильская актриса и модель Миллена Брандао, снимавшаяся в сериале "Единомышленники" на платформе Netflix, ушла из жизни в возрасте 11 лет.
Миллена Брандао (фото из открытых источников)
Как сообщает издание The Daily Mail, девочка начала жаловаться на сильную головную боль, сонливость и потерю аппетита. официально еще не обнародована.
Женщина до сих пор не может смириться с потерей дочери и опубликовала сообщение в Instagram:
"Мы потеряли тебя, но верим, что ты в объятиях Бога в прекрасном месте, где можно играть без боли".
Миллена Брандао занималась модельной карьерой и принимала участие в рекламе детской одежды. Впоследствии начала работать как актриса.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская гимнастка, танцовщица и участница талант-шоу "Україна має талант 4" Эмили Москаленко, также принимавшая участие во многих международных конкурсах, ушла из жизни в возрасте 18 лет.Печальную новость сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Facebook. "Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала женщина. Эмили родом из Полтавы. Она впервые обрела широкую популярность в 5-летнем возрасте, когда покорила судей и зрителей шоу "Украина имеет талант" своей невероятной гибкостью, став финалисткой проекта.
Позже ее мать решила помочь дочери развивать способности и Эмили начала заниматься в студии pole dance, а также тренировалась в чирлидинге.
Новости