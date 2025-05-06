Сердце останавливалось несколько раз: умерла 11-летняя звезда Netflix

Бразильская актриса и модель Миллена Брандао, снимавшаяся в сериале "Единомышленники" на платформе Netflix, ушла из жизни в возрасте 11 лет.

Миллена Брандао (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Daily Mail, девочка начала жаловаться на сильную головную боль, сонливость и потерю аппетита. официально еще не обнародована.

"У нее случались по две-три остановки сердца в день. В общей сложности у нее было 13 остановок сердца! Раньше такого никогда не было. Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле произошло с моей дочерью, и что ее убило", – отметила мать актрисы Тейс Брандао.

Женщина до сих пор не может смириться с потерей дочери и опубликовала сообщение в Instagram:

"Мы потеряли тебя, но верим, что ты в объятиях Бога в прекрасном месте, где можно играть без боли".

Миллена Брандао занималась модельной карьерой и принимала участие в рекламе детской одежды. Впоследствии начала работать как актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская гимнастка, танцовщица и участница талант-шоу "Україна має талант 4" Эмили Москаленко, также принимавшая участие во многих международных конкурсах, ушла из жизни в возрасте 18 лет.

Печальную новость сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Facebook. "Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала женщина. Эмили родом из Полтавы. Она впервые обрела широкую популярность в 5-летнем возрасте, когда покорила судей и зрителей шоу "Украина имеет талант" своей невероятной гибкостью, став финалисткой проекта.

Позже ее мать решила помочь дочери развивать способности и Эмили начала заниматься в студии pole dance, а также тренировалась в чирлидинге.

