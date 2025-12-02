logo

Сердючка осталась без звезды, чтобы загадать желание (ВИДЕО)
Сердючка осталась без звезды, чтобы загадать желание (ВИДЕО)

Сердючка на концерте загадала желание о завершении войны

2 декабря 2025, 19:14

Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в роли Верки Сердючки, на одном из концертов снял с головы звезду.

Верка Сердючка. Фото из открытых источников

Данилко на концерте показал свое фото 6 лет и пожелал быть столь же счастливыми, как он на фото.

"Мы после ужина в пионерском лагере выходили на территорию, набирали хлеб, смотрели на закат, ждали, когда падают звезды. Когда падала звезда, мы загадывали желания. Хочу снять эту звезду и чтобы мы все загадали желания. Желание у нас одно – чтобы закончилась эта… война", — рассказал Данил.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети интернет распространяется информация, что американские переговорщики после встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский отметил, что уже разговаривал с Уиткоффом и другими членами команды президента Дональда Трампа вчера, 1 декабря. При этом в Киеве ожидают результата в американо-российских переговорах, пишет издание “РБК-Украина”. Президент Украины заявил, что будет реагировать в соответствии с сегодняшними результатами.

По его словам, Украина будет ждать сигналов от США после встречи с российской стороной. Зеленский объяснил, что американская делегация должна отчитаться сразу после переговоров.

Президент отметил, что Украина "получает те или иные сигналы" — и если они сработают, то встреча с американской делегацией возможна очень быстро.

Он отметил, что этот уровень будет выше, если сигналы будут давать возможность принятия глобальных, но быстрых решений. Президент отметил, что диалоги можно продолжать, но, подчеркнул он, нужен результат.



