Сердючка залишилася без зірки, щоб загадати бажання (ВІДЕО)

Український актор і співак Андрій Данилко, який виступає в ролі Вєрки Сердючки, на одному з концертів зняв з голови зірку.

Вєрка Сердючка. Фото з відкритих джерел

Данилко на концерті показав своє фото 6 років і побажав бути такими ж щасливими, як він на фото.

“Ми після вечері у піонерському таборі виходили на територію, набирали хліб, дивилися на захід сонця, чекали, коли падають зірки. Коли падала зірка, ми загадували бажання. Хочу зняти цю зірку і щоб ми всі загадали бажання. Бажання у нас одне — щоб закінчилась ця … війна”, — розповів Данилко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет поширюється інформація, що американські перемовники після зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зазначив, що уже розмовляв із Віткоффом та іншими членами команди президента Дональда Трампа вчора, 1 грудня. При цьому в Києві очікують на результат в американо-російських переговорах, пише видання “РБК-Україна”. Президент України заявив, що буде реагувати відповідно до сьогоднішніх результатів.

За його словами, Україна чекатиме на сигнали від США після зустрічі з російською стороною. Зеленський пояснив, що американська делегація має відзвітувати одразу після переговорів.

Президент зазначив, що Україна "отримує ті чи інші сигнали" — і якщо вони спрацюють, то зустріч з американською делегацією можлива дуже швидко.

Він зазначив, що цей рівень буде вищим, якщо сигнали даватимуть можливість прийняття глобальних, але швидких рішень. Президент зазначив, що діалоги можна продовжувати, але, підкреслив він, потрібен результат.