Сергей Бабкин откровенно рассказал об измене жене

Семья музыканта Сергея Бабкина считается одной из самых крепких и образцовых в Украине. С женой Снежаной они вместе 11 лет и воспитывают троих детей. Однако, не все у звездных супругов было гладко. В программе "Экзамен", которую ведет Маша Ефросинина на YouTube-канале, артист рассказал, что они с женой были на гране развода.

Сергей Бабкин признался, что изменил любимой спустя три года их совместной жизни. Он стал сольным артистом и часто уезжал на гастроли. Однажды он вернулся домой, и жена рассказала, что ей приснился сон, который намекнул ей на измену со стороны мужа. Сергей поначалу все отрицал и возмущался, но потом признался в содеянном.

Жена артиста начала собирать вещи, чтобы уйти, но музыкант просил дать ему еще один шанс. "Я вымаливал на коленях, со слезами, останавливал. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю", - признался Бабкин.

Музыкант рассказал, что сохранить брак удалось не ему, а загадочному "хозяину", который жил в их квартире. Когда Снежана собирала вещи, она зашла в ванную и увидела, как с нее вытекает вода и начала тряпкой вытирать пол. Тогда она почувствовала, что сзади кто-то стоит и говорит: "Что же вы такое делаете?".

Артист признался, что они с супругой давно чувствуют, что с ними в доме кто-то живет и это создание помогло им наладить отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему люди изменяют своим партнерам.

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