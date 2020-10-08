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Главная Новости Звезды персона Сестра Дмитрия Комарова впервые стала мамой и показала трогательные фото с роддома
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Сестра Дмитрия Комарова впервые стала мамой и показала трогательные фото с роддома

Из роддома Ангелину встретила Александра Кучеренко

сегодня, 17:36
Автор:

Любовь Блажко

Родная сестра известного телеведущего и журналиста впервые стала мамой. Об этом радостном событии Ангелина написала на своей странице в Instagram. 

Сестра Дмитрия Комарова впервые стала мамой и показала трогательные фото с роддома

Александра Кучеренко и Ангелина Комарова. Фото: 24tv.ua

Молодую маму с роддома встречала супруга Дмитрия Александра Кучеренко. Сама же Ангелина сразу поделилась таким важным событием, опубликовав милые снимки с новорожденной девочкой. 

"Будь самой счастливой на свете", — трогательно подписала фото девушка. 

На фотографии Ангелина стоит в ярком оранжевом костюме с не менее яркой красной сумочкой. Ее уже успели поздравить близкие, поэтому вокруг нее можно увидеть много роскошных букетов и воздушных шариков. Жена Комарова также засветилась на снимках из роддома, а вот самого Дмитрия, по всей видимости, не было. 

Также известно, что у Дмитрия есть еще брат Николай – они с Ангелиной двойняшки. Они меньше старшего брата на 6 лет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дмитрий Комаров показал архивные школьные фото. Комаров говорит, что в их классе царила хорошая дисциплина, и это несмотря на то, что никто никого не заставлял и не запугивал плохими оценками. Флора Григорьевна выбрала совершенно иную тактику: хвалила и умела тактично сделать замечание, чтобы никого не обидеть. 


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