Сестра Дмитрия Комарова впервые стала мамой и показала трогательные фото с роддома

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Любовь Блажко
Родная сестра известного телеведущего и журналиста впервые стала мамой. Об этом радостном событии Ангелина написала на своей странице в Instagram.
Александра Кучеренко и Ангелина Комарова. Фото: 24tv.ua
Молодую маму с роддома встречала супруга Дмитрия Александра Кучеренко. Сама же Ангелина сразу поделилась таким важным событием, опубликовав милые снимки с новорожденной девочкой.
На фотографии Ангелина стоит в ярком оранжевом костюме с не менее яркой красной сумочкой. Ее уже успели поздравить близкие, поэтому вокруг нее можно увидеть много роскошных букетов и воздушных шариков. Жена Комарова также засветилась на снимках из роддома, а вот самого Дмитрия, по всей видимости, не было.
Также известно, что у Дмитрия есть еще брат Николай – они с Ангелиной двойняшки. Они меньше старшего брата на 6 лет.
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