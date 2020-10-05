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Спустя 20 лет: Дмитрий Комаров показал архивные школьные фото

Ведущий поделился с фанами архивными снимками из школьного альбома

сегодня, 14:30
Автор:

Любовь Блажко

Популярный телеведущий решил показать своим поклонникам, как выглядел в школьные годы. На своей странице в Instagram он написал, что очень любил уроки математики благодаря своей учительнице Флоре Григорьевне. Об этом пишет издание lux.

Спустя 20 лет: Дмитрий Комаров показал архивные школьные фото

Дмитрий Комаров. Фото: lux.fm

Дмитрий поделился, что Флора Григорьевна была ему как близкая родственница, потому относилась к своим ученикам со всей теплотой и лаской. Также он добавил, что именно от преподавателя зависит, понравится ли школьнику предмет или же он будет его ненавидеть. 

"Мы любили Флору Григорьевну, общались с ней не только о математике — о жизни. Она была наставницей. Именно от преподавателя зависит, полюбит ребенок предмет и будет ли учиться в принципе", — уверен путешественник. 

Комаров говорит, что в их классе царила хорошая дисциплина, и это несмотря на то, что никто никого не заставлял и не запугивал плохими оценками. Флора Григорьевна выбрала совершенно иную тактику: хвалила и умела тактично сделать замечание, чтобы никого не обидеть. 

К сожалению, многих учителей уже нет на этом свете. Однако это не мешает знаменитости помнить их имена, как и 20 лет тому назад. Он даже хранит в своей памяти школьные фразы и коронные шутки, над которыми когда-то смеялись его одноклассники. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, любимые учителя звезд: новый опрос издания "Комментарии".


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