Сестра Веры Брежневой взыскала с известного продюсера в РФ миллионы: за что

Украинец по происхождению, российский продюсер в сфере музыки Александр Цекало погасил часть многомиллионного долга перед бывшей женой и сестрой Веры Брежневой — Викторией Галушко.

Виктория Галушко и Александр Цекало (фото из открытых источников)

Известно, что у Цекала и Галушки есть двое общих детей, и в течение многих лет он не платил на них алименты. Российские медиа пропагандистского толка заявили, что продюсер наконец-то решил закрыть значительную часть задолженности.

По информации российских пропагандистов, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей за длительный период невыплат. В течение четырех месяцев Цекало погасил почти половину суммы, и на 24 ноября, по данным суда, остаток долга составлял 28,9 млн рублей.

Отмечается, что Цекало должен был передавать своей бывшей жене примерно 1,7 млн рублей ежемесячно на содержание их 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.

После того, как Галушко подала иск, продюсер уверял, что все выплаты осуществляет вовремя. Он утверждал, что женщина без его ведома продала дом на Рублевке, который он оставил детям, а также вывезла из Москвы и не позволяет ему поддерживать с ними контакт.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке десять лет. Теперь продюсер состоит в браке с художницей Дарьей Эрвин, и пара проживает в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с сообщениями российского пропагандистского телеграмм-канала Super.ru, Цекало решил ответить на заявления своей бывшей жены о неуплате алиментов . В своих комментариях он использовал термин "СВО" по военным действиям РФ в Украине, чем фактически продемонстрировал свое истинное отношение к войне. Как известно, "СВО" – это формулировка, которую российская пропаганда и сам Путин используют вместо слова "война", пытаясь скрыть преступления против украинцев. Цекало заявил, что выполняет свои финансовые обязательства.

"Интересно, что бывшая супруга, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, но их у нее не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублевке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — детей вывезли из Москвы вначале СВО, я даже не знал, где они находятся", – заявил Цекало.