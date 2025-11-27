Сестра Віри Брежнєвої стягнула з відомого продюсера в РФ мільйони: за що

Українець за походженням, російський продюсер у сфері музики Олександр Цекало погасив частину багатомільйонного боргу перед своєю колишньою дружиною та сестрою Віри Брежнєвої — Вікторією Галушко.

Вікторія Галушко та Олександр Цекало (фото з відкритих джерел)

Відомо, що у Цекала та Галушко є двоє спільних дітей, і протягом багатьох років він не сплачував на них аліменти. Російські медіа пропагандистського спрямування заявили, що продюсер нарешті вирішив закрити значну частину заборгованості.

За інформацією російських пропагандистів, у серпні Вікторія вимагала 48,9 млн рублів за тривалий період невиплат. Протягом чотирьох місяців Цекало погасив майже половину суми, і станом на 24 листопада, за даними суду, залишок боргу складав 28,9 млн рублів.

Зазначається, що Цекало мав переказувати своїй колишній дружині приблизно 1,7 млн рублів щомісяця на утримання їхньої 17-річної доньки Олександри та 13-річного сина Михайла.

Після того як Галушко подала позов, продюсер запевняв, що всі виплати здійснює вчасно. Він стверджував, що жінка без його відома продала будинок на Рубльовці, який він залишив дітям, а також вивезла їх із Москви та не дозволяє йому підтримувати з ними контакт.

Олександр Цекало та Вікторія Галушка прожили у шлюбі десять років. Тепер продюсер перебуває у шлюбі з художницею Дариною Ервін, і пара мешкає у США.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що за повідомленнями російського пропагандистського телеграм-каналу Super.ru, Цекало вирішив відповісти на заяви своєї колишньої дружини про несплату аліментів. У своїх коментарях він використав термін "СВО" стосовно воєнних дій РФ в Україні, чим фактично продемонстрував своє справжнє ставлення до війни. Як відомо, "СВО" – це формулювання, яке російська пропаганда та сам Путін використовують замість слова "війна", намагаючись приховати злочини проти українців. Цекало заявив, що виконує свої фінансові зобов’язання.

"Цікаво, що колишня дружина, громадянка України, повернулася до Москви, щоб подати документи до суду, але їх у неї не прийняли – питання, чому. Без мого відома було продано будинок на Рубльовці, який я залишив дітям. Замість стабільних умов – школи, няні, оточення – дітей вивезли з Москви на початку СВО, і вони поневірялися Європою та Україною, і певний час я навіть не знав, де вони перебувають", – заявив Цекало.