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"Шаг в никуда": известная телеведущая уволилась с "1+1"

Она также поблагодарила "каждого достойного человека в ТСН"

сегодня, 19:27
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская телеведущая сообщила о своем увольнении с канала 1+1. Об этом Юлия Бориско написала в своем Facebook, опубликовав свежее фото и соответственное заявление. 

Журналистка раньше уже покидала канал после нескольких лет работы в "Завтраке с 1+1". Тогда причиной ее ухода стала цензура и "темники" Медведчука. Потом она вновь вернулась и работала ведущей ночного выпуска ТСН с октября 2008 года по настоящее время. В этот раз Бориско сообщила о увольнении по согласию обеих сторон, добавив, что "канал требовал больше", чем она могла дать ему. 

"Шаг в никуда": известная телеведущая уволилась с "1+1"

"Шаг в никуда": известная телеведущая уволилась с "1+1". Фото: shlyahta.

Юлия говорит, что прежде, чем принять такое серьезное решение, она мучала себя вопросами "Следую ли я своему призванию в этой жизни?". Она делится, что последнее время страдала от бессонницы, которая отнимала почти все физические силы. 

Ведущая подписала под своим фото, что она может предложить миру свой оптимизм и лучшую сторону перфекционизма. Правда, пока не знает, где и как. Бориско уверена в том, что в мире нет никаких случайностей, и все совершается в нужное время. 


"Я благодарен Юлии за 12 лет работы в качестве ведущей ТСН. Юлия смелая, талантливая и харизматичная личность, с ней было легко работать и преодолевать вместе все вызовы, которые часто возникали перед нашей командой. Я верю, что впереди у нее покорение многих новых вершин", - выразил свое мнение директор департамента новостей Сергей Попов.


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