Язык
BTC/USD
10200.21
ETH/USD
347.32
LTC/USD
47.95
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая сообщила о своем увольнении с канала 1+1. Об этом Юлия Бориско написала в своем Facebook, опубликовав свежее фото и соответственное заявление.
Журналистка раньше уже покидала канал после нескольких лет работы в "Завтраке с 1+1". Тогда причиной ее ухода стала цензура и "темники" Медведчука. Потом она вновь вернулась и работала ведущей ночного выпуска ТСН с октября 2008 года по настоящее время. В этот раз Бориско сообщила о увольнении по согласию обеих сторон, добавив, что "канал требовал больше", чем она могла дать ему.
"Шаг в никуда": известная телеведущая уволилась с "1+1". Фото: shlyahta.
Юлия говорит, что прежде, чем принять такое серьезное решение, она мучала себя вопросами "Следую ли я своему призванию в этой жизни?". Она делится, что последнее время страдала от бессонницы, которая отнимала почти все физические силы.
Ведущая подписала под своим фото, что она может предложить миру свой оптимизм и лучшую сторону перфекционизма. Правда, пока не знает, где и как. Бориско уверена в том, что в мире нет никаких случайностей, и все совершается в нужное время.
"Я благодарен Юлии за 12 лет работы в качестве ведущей ТСН. Юлия смелая, талантливая и харизматичная личность, с ней было легко работать и преодолевать вместе все вызовы, которые часто возникали перед нашей командой. Я верю, что впереди у нее покорение многих новых вершин", - выразил свое мнение директор департамента новостей Сергей Попов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости