Шакира стала звездой мексиканского Vogue (ФОТО)

44-летняя популярная колумбийская исполнительница Шакира стала звездой нового выпуска женского модного журнала Vogue Mexico.

Шакира (фото из открытых источников)

Знаменитость снялась для глянца в нескольких образах, продемонстрировав свое стройное и красивое тело.

На обложке журнала певица позирует в полупрозрачном платье красного цвета с вырезом на груди, засветив черный бюстгальтер. Свой соблазнительный образ Шакира дополнила длинными красными полупрозрачными перчатками, а волнистые волосы распустила. На этот раз звезда отказалась от аксессуаров, сделав акцент на своей роскошной фигуре.

Также певица появилась в длинном платье фасона "рыбка", расшитом камнями, которое идеально подчеркнуло ее грудь и стройную талию. А вот второй наряд — платье мини из золотистого латекса — удачно подчеркнул ножки знаменитости.

Но на этом фотосессия не закончилась. Шакира вместе с фэшн-фотографом Ником Бустосом переместились на другую локацию, где исполнительница примерила полупрозрачное сетчатое платье с кружевными вставками, едва прикрывавшее ее тело.

Последний образ певицы — разноцветное платье с пышным низом с воланами, которое она соединила с массивными ботинками на грубых каблуках.

Напомним, что популярная исполнительница Шакира порадовала подписчиков новым ярким снимком. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где позирует на фоне Индийского океана в светло-сиреневом бикини с бахромой, дизайн которого разработала самостоятельно.

Ранее известная певица Шакира призналась, что несколько лет назад пережила тяжелую депрессию из-за серьезного заболевания. В исполнительницы диагностировали кровоизлияние в голосовые связки.

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