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Шарлиз Терон сделают ряд операций: актриса получила серьезную травму

В новом фильме "Старая гвардия" Шарлиз Терон исполняла все трюки самостоятельно, что привело к серьезным травмам руки

сегодня, 20:48
Автор:

Екатерина Белоброва
Шарлиз Терон сделают ряд операций: актриса получила серьезную травму

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон получила серьезные травмы руки на съемках киноленты "Старая гвардия" и ее готовят к трем операциям. Об этом сообщает издание The Daily Telegram.

Так, по словам самой актрисы, в новом кино она предстанет в роли женщины-воина, при этом она самостоятельно выполняет все трюки самостоятельно и не хотела принимать услуги каскадеров. При этом, когда Терон ощутила тяжелую боль в руке, она продолжала сниматься и не жаловалась режиссеру.

"В это время мы снимали сцены на коне, а я практически вообще не могла двигать конечностью. После того, как закончилась работа над фильмом, я поняла, что мне нужно сделать три операции", - признается знаменитость.

Как стало известно позднее, Шарлиз отважно выполняла свои обязанности в течение пяти дней, претерпевая боль пальца, в суставе которого была оборвана мышца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что актриса Шарлиз Терон опровергла слухи о своей помолвке с топовым американским актером Шоном Пенном, что стали широко обсуждать в светской хронике.




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