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Главная Новости Звезды персона Шарлиз Терон шокировала фанатов, полностью сбрив волосы
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Шарлиз Терон шокировала фанатов, полностью сбрив волосы

Шарлиз Терон любит экспериментировать со внешностью

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Шарлиз Терон шокировала фанатов, полностью сбрив волосы

goodfon

Известная актриса, звезда фильмов "Сладкий ноябрь", "Безумный Макс" и "Скандал" Шарлиз Терон шокировала фанатов видеороликом, на котором самостоятельно сбривает себе волосы. Она опубликовала его на своей странице в Instagram.

Многие голливудские актрисы ради получения заветной роли решаются на разного рода эксперименты, в частности с волосами. Одной из них и является Шарлиз Терон. Знаменитость сбрила свои белокурые волосы с помощью парикмахерской машинки, чтобы получить главную роль в боевике "Безумный Макс 4: Дорога ярости", премьера которого состоялась в 2015 году. 

А продемонстрировать свое перевоплощение в сети решила по случаю благотворительного вечера, который прошел за просмотром фильма "Безумный Макс". Средства, которые ей удалось собрать, отправят на лечение африканской молодежи. 

К слову, за сутки пост звезды собрал почти 700 тысяч просмотров. А поклонники Шарлиз активно обсуждали, какая стрижка подходит актрисе больше. Многие фолловеры отметили, что знаменитости хорошо в любом образе, даже без волос. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Шарлиз Терон сделают ряд операций.



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