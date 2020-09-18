Шарлиз Терон впервые рассказала, почему не спешит начинать отношения с мужчинами

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Любовь Блажко
Популярная актриса на протяжении длительного периода времени ни с кем не встречается. Последним ее возлюбленным был Шон Пенн – тогда даже ходили слухи о том, что пара хочет узаконить свои отношения. Но, как видим, этому не суждено было случиться. Пять лет Шерлиз все свое время и внимание дарит детям: дочке Огаст, которой уже исполнилось пять, и восьмилетнему сыну Джексону, передает издание kanalukraina.
Шарлиз Терон. Фото: kinoreporter
В своем откровенном интервью для шоу The Drew Barrymore Show знаменитость честно рассказала, почему не спешит начинать отношения с противоположным полом.
Звезда поделилась, что несмотря на отсутствие второй половинки, она вовсе не чувствует себя одинокой. Наоборот, Шарлиз Терон убеждена, что с каждым годом жизнь меняет человека и приоритеты тоже становятся иными. Тем более, что быть мамой двоих детей – это огромный труд, который требует немалой отдачи и энергии. Она добавила, что готовясь ко сну, вспоминает прожитый день и совершенно не хочет что-либо в нем менять.
В отличии от своей независимой мамы, дочь Огаст переживает, что она не нашла себе партнера. И не стесняется ей об этом сказать:
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