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Главная Новости Звезды персона Шарлиз Терон впервые рассказала, почему не спешит начинать отношения с мужчинами
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Шарлиз Терон впервые рассказала, почему не спешит начинать отношения с мужчинами

Она поделилась, что не чувствует себя одинокой

сегодня, 17:47
Автор:

Любовь Блажко

Популярная актриса на протяжении длительного периода времени ни с кем не встречается. Последним ее возлюбленным был Шон Пенн – тогда даже ходили слухи о том, что пара хочет узаконить свои отношения. Но, как видим, этому не суждено было случиться. Пять лет Шерлиз все свое время и внимание дарит детям: дочке Огаст, которой уже исполнилось пять, и восьмилетнему сыну Джексону, передает издание kanalukraina.

Шарлиз Терон впервые рассказала, почему не спешит начинать отношения с мужчинами

Шарлиз Терон. Фото: kinoreporter

В своем откровенном интервью для шоу The Drew Barrymore Show знаменитость честно рассказала, почему не спешит начинать отношения с противоположным полом. 

Звезда поделилась, что несмотря на отсутствие второй половинки, она вовсе не чувствует себя одинокой. Наоборот, Шарлиз Терон убеждена, что с каждым годом жизнь меняет человека и приоритеты тоже становятся иными. Тем более, что быть мамой двоих детей – это огромный труд, который требует немалой отдачи и энергии. Она добавила, что готовясь ко сну, вспоминает прожитый день и совершенно не хочет что-либо в нем менять. 

В отличии от своей независимой мамы, дочь Огаст переживает, что она не нашла себе партнера. И не стесняется ей об этом сказать:

"Знаешь, мам, тебе просто нужен парень, тебе нужны отношения!", - говорит девочка. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, новая девушка Брэда Питта обратилась к Анджелине Джоли.


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