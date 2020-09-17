Новая девушка Брэда Питта обратилась к Анджелине Джоли

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Екатерина Белоброва
Топ-модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с голливудским актером Брэдом Питтом, отреагировала на гневные замечания его бывшей жены Анджелины Джоли. Свое короткое, но емкое послание Потуральски опубликовала в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Джоли вознегодовала, когда узнала из газет, что Питт привез Потуральски на их первый совместный уик-энд во дворец Шато-Мираваль - место, где прошла их свадьба и там они часто проводили время всей семьей.
Потуральски в ответ на это опубликовала несколько фотографий с невозмутимым выражением лица, которые лаконично подписала: "Счастливые люди не испытывают ненависти".
Пользователи сразу поняли, о ком идет речь и к кому обращена эта реплика и вступились за Джоли.
"За что вы с Питтом так ненавидите его бывшую супругу, если вы такие счастливые?", - задали вопрос модели в комментариях. На это Потуральски ответила: "Я никого не ненавижу".
Также она добавила, что не хочет видеть на своей странице хейтеров и будет удалять все негативные замечания в свой адрес.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новая возлюбленная Брэда Питта, 27-летняя Николь Потуральски оказалась замужней девушкой.
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