Шлет письма с угрозами: известную певицу преследует фанат

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Светлана Шкурупий
19-летняя американская звезда Билли Айлиш призналась, что столкнулась с навязчивым поклонником, который преследует ее и угрожает убийством.
Билли Айлиш / фото: FilmMagic
Известно, что знаменитость столкнулась с угрозами еще прошлым летом, но обратилась в правоохранительные органы только недавно, потому что фанат перешел к более радикальным мерам. Некий Джон Хирл пишет певице письма с угрозами, а также он поселился напротив ее дома в заброшенном здании, чтобы постоянно за ней следить. Помимо этого, мужчина стал угрожать семье знаменитости.
Билли Айлиш рассказала, что однажды Джон Хирл стоял напротив ее дома в Лос-Анджелесе и когда она вышла, он провел ладонью поперек шеи, намекнув, что перережет ей горло. А в своих письмах он пишет, что исполнительница не получит желаемого, пока не умрет за него.
19-летняя звезда обратилась в суд и попросила выдать ей охранный ордер. Айлиш рассчитывает, что поклонника обяжут держаться от нее и ее семьи на расстоянии не менее 180 метров.
Певица отметила, что каждый раз, когда она видит его на улице ей просто хочется кричать и вся эта ситуация вызывает у нее панические атаки.
Стоит отметить, что Билли Айлиш уже не первый раз обращается в полицию по поводу навязчивого поклонника. Весной 2020 года исполнительницу уже преследовал мужчина, он даже несколько раз пытался проникнуть в ее дом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная украинская певица рассказала, как ее преследовал маньяк.
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