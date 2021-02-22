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Главная Новости Звезды персона Шлет письма с угрозами: известную певицу преследует фанат
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Шлет письма с угрозами: известную певицу преследует фанат

Певица добивается защиты через суд

сегодня, 23:10
Автор:

Светлана Шкурупий

19-летняя американская звезда Билли Айлиш призналась, что столкнулась с навязчивым поклонником, который преследует ее и угрожает убийством.

Шлет письма с угрозами: известную певицу преследует фанат

Билли Айлиш / фото: FilmMagic

Известно, что знаменитость столкнулась с угрозами еще прошлым летом, но обратилась в правоохранительные органы только недавно, потому что фанат перешел к более радикальным мерам. Некий Джон Хирл пишет певице письма с угрозами, а также он поселился напротив ее дома в заброшенном здании, чтобы постоянно за ней следить. Помимо этого, мужчина стал угрожать семье знаменитости.

Билли Айлиш рассказала, что однажды Джон Хирл стоял напротив ее дома в Лос-Анджелесе и когда она вышла, он провел ладонью поперек шеи, намекнув, что перережет ей горло. А в своих письмах он пишет, что исполнительница не получит желаемого, пока не умрет за него. 

19-летняя звезда обратилась в суд и попросила выдать ей охранный ордер. Айлиш рассчитывает, что поклонника обяжут держаться от нее и ее семьи на расстоянии не менее 180 метров.

"Я не чувствую себя в безопасности, когда выхожу за пределы дома. Не могу спокойно заниматься спортом у себя на районе. Он может подойти ко мне и навредить. Не только мне, но и моим родным", — призналась знаменитость.

Певица отметила, что каждый раз, когда она видит его на улице ей просто хочется кричать и вся эта ситуация вызывает у нее панические атаки.  

Стоит отметить, что Билли Айлиш уже не первый раз обращается в полицию по поводу навязчивого поклонника. Весной 2020 года исполнительницу уже преследовал мужчина, он даже несколько раз пытался проникнуть в ее дом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная украинская певица рассказала, как ее преследовал маньяк.


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Источник: https://www.eonline.com/news/1239773/billie-eilish-seeks-restraining-order-against-man-accused-of-extremely-disturbing-harassment
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