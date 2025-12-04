Шокирующая причина, почему Ричарду Гиру запретили участвовать в церемонии "Оскар" на 20 лет

Один из самых известных актеров Голливуда, звезда "Красавицы" и десятков культовых фильмов Ричард Гир два десятилетия был нежелательным гостем на главной кинопремии мира — "Оскар". Причина этого запрета оказалась гораздо серьезнее, чем скандалы современности.

Ричард Гир. Фото из открытых источников

В 1993 году, выступая на сцене "Оскара" Ричард Гир неожиданно для организаторов перешел от объявления номинантов к политическому заявлению. Как практикующий буддист и давний сторонник Тибета он открыто раскритиковал власти Китая и обратился к тогдашнему лидеру Дэн Сяопину с призывом прекратить нарушения прав человека и вывести войска из Тибета.

Актер говорил о пытках, задержании монахов и уничтожении свободы в регионе. По отчетам Amnesty International, эти заявления не были безосновательными. Зал церемонии "Оскар" встретил речь аплодисментами, но руководство киноакадемии отметилось жесткой реакцией и запретило актеру посещать мероприятие на 20 лет.

Наказание Гира оказалось более серьезным, чем недавний скандал 2022 года, когда Вилла Смита дисквалифицировали на 10 лет за пощечину Крису Року, пошутившую о жене актера назвав ее "лысой".

Гир вернулся на "Оскар" только в 2013 году, а в начале декабря этого года в интервью Variety вспомнил о своей дисквалификации.

"Я не воспринимал это как-то лично. Я делаю то, что делаю, и я точно не хочу никому нанести вред. Я намерен навредить гневу. Я намерен навредить нарушением прав человека", – сказал 76-летний Гир.

