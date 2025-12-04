Шокуюча причина, чому Річарду Гіру заборонили брати участь у церемонії "Оскар" на 20 років

Один із найвідоміших акторів Голлівуду, зірка "Красуні" та десятків культових фільмів Річард Гір два десятиліття був небажаним гостем на головній кінопремії світу — "Оскар". Причина цієї заборони виявилася значно серйознішою, ніж скандали сучасності.

Річард Гір. Фото з відкритих джерел

У 1993 році, виступаючи на сцені "Оскара" Річард Гір несподівано для організаторів перейшов від оголошення номінантів до політичної заяви. Як практикуючий буддист і давній прихильник Тибету, він відкрито розкритикував владу Китаю й звернувся до тодішнього лідера Ден Сяопіна із закликом припинити порушення прав людини та вивести війська з Тибету.

Актор говорив про катування, затримання ченців та знищення свободи в регіоні. За звітами Amnesty International, ці заяви не були безпідставними. Зала церемонії "Оскар" зустріла промову оплесками, але керівництво кіноакадемії відзначилося жорсткою реакцією та заборонила актору відвідувати захід на 20 років.

Покарання Гіра виявилося серйознішим, ніж нещодавній скандал 2022 року, коли Вілла Сміта дискваліфікували на 10 років за ляпас Крісу Року, який пожартував про дружину актора назвавши її "лисою".

Гір повернувся на "Оскар" лише у 2013 році, а на початку грудня цього року в інтерв’ю Variety пригадав про свою дискваліфікацію.

"Я не сприймав це якось особисто. Я роблю те, що роблю, і я точно не хочу нікому завдати шкоди. Я маю намір зашкодити гніву. Я маю намір зашкодити порушенням прав людини", – сказав 76-річний Гір.

