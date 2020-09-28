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Шуфутинский взял в жены танцовщицу, младше его на 30 лет

Для Михаила Шуфутинского это уже третий брак

28 сентября 2020, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

72-летний российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский признался, что попрощался с холостяцкой жизнью и счастлив в браке с новой возлюбленной. Об этом артист рассказал в программе "Привет, Андрей", передает КП.

Шуфутинский взял в жены танцовщицу, младше его на 30 лет

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова

Оказалось, что новой женой известного шансонье стала 43-летняя Светлана Уразова, с которой Шуфутинский знаком уже 25 лет. Он признался, что чувства к Светлане он испытывал еще когда они только познакомились. Она была танцовщицей его музыкального коллектива. Но девушка отказывала эстрадному певцу из-за того, что он на тот момент состоял в браке.

Когда же вторая супруга Шуфутинского скоропостижно скончалась от острой сердечной недостаточности, и ему было тяжело справиться с утратой, то именно Светлана оказала ему поддержку и помогла пережить тяжелый период. В тот момент их дружеские отношения переросли в любовный роман.

В программе автор хита "3 сентября" признался, что они со Светланой уже официально стали мужем и женой и подчеркнул, что возлюбленная всегда рядом и во всем ему помогает. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился в четвертый раз: возлюбленная является ровесницей его внучки. 


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