Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи
Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

Сидни Суини во время теста на детекторе лжи ответила на личные вопросы и прокомментировала слухи о своем теле.

14 декабря 2025, 10:20
Автор:
Slava Kot








Американская актриса Сидни Суини, известная ролями в сериале "Эйфория" и фильме "Кто угодно, кроме тебя" прошла тест на детекторе лжи вместе со своей коллегой по фильму "Горничная" Амандой Сейфрид. Во время испытания звезды отвечали не только на шутливые, но и на личные вопросы.

Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

В необычном интервью для Vanity Fair Сидни Суини и Аманда Сефрид проходили тест на детекторе лжи. Разговор начинался с легких тем, в частности о кофе, TikTok и ежедневных привычек, однако впоследствии приобрел более откровенный характер.

В один из моментов Сейфрид прямо спросила Суини, считает ли она себя "лучше всех". Актриса быстро ответила отрицательно, хотя эксперт из полиграфа впоследствии отметил, что этот ответ был "обманчивым". Суини настояла, что она не считает себя выше других и не воспринимает собственный успех как основание для превосходства.

Однако наибольшее любопытство у зрителей вызвала другая часть теста, где были вопросы о внешности актрисы. Сейфрид озвучила то, что, по словам многих фанатов, давно обсуждается в соцсетях: есть ли грудь Сидни Суини натуральной. Актриса без колебаний ответила, что никогда не прибегала к пластическим вмешательствам.

"Нет, я никогда нигде не совершала никаких пластических операций", — сказала Суини.

Детектор лжи подтвердил правдивость ее слов.

Ранее актриса уже откровенно говорила о сложностях с собственным телом в молодости. В интервью Glamour она признавалась, что в подростковом возрасте серьезно задумывалась над операцией по уменьшению груди. Однако мать убедила ее не торопиться. Суини с благодарностью вспоминает этот совет. По ее словам, она "приняла себя такой, какой есть".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сидни Суини удивила поклонников откровенным фото топлесс.

Также "Комментарии" писали, что Сидни Суини отменила собственную свадьбу.



